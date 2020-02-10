Ворвавшиеся в Центр семейных врачей мужчины имеют богатое криминальное прошлое

К настоящему дню прокуратура передала уголовное дело в суд. В направленном в суд обвинительном заключении прокуратура указывает на тяжкое нарушение порядка со стороны мужчин, размахивавших оружием в Пайдеском центре семейных врачей, передает Järva Teataja.

«Согласно обвинению, 30 октября прошлого года 23-летний Марио и 46-летний Марек ворвались в Пайдеский центр семейных врачей. Один из них, находясь в состоянии алкогольного обвинения, размахивал похожим на оружие предметом, второй громко объявил, что в сумке бомба и еще он может принести топор, - описала прокурор Мерике Лугна. - Так мужчины требовали оказания себе врачебной помощи».

Кроме того, 23-летний Марио обвиняется в том, что 7 января в Хаапсалу сел за руль BMW в состоянии алкогольного обвинения, не справился с управлением и съехал в кювет. Водительских прав у него не было. Ранее его привлекали к ответственности за избиение, кражу и тяжкое нарушение общественного порядка. Марека судили за ограбление и повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.