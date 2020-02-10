МОК и ИИХФ заявили о готовности выполнить требования НХЛ для поездки игроков на Олимпиаду-2022

«МОК и ИИХФ заявили о готовности выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги приняли участие в Олимпийских играх 2022 года.

Это включает покрытие страховых и транспортных расходов, а также возможность использования собственных платформ для продвижения.

Это существенное изменение политики, полная противоположность тому, что они заявляли несколько месяцев назад.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сказал, что лига хочет обсудить вопрос участия в Олимпиаде с профсоюзом игроков на переговорах по новому трудовому соглашению.

Но профсоюз считает, что это не должно быть фактором в переговорах, потому что срок текущего коллективного соглашения заканчивается уже после Олимпиады», – написал Фридман.