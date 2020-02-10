Специальная комиссия Рийгикогу обсудит организацию тендеров госучреждений

«В организации государственных закупок до сих пор есть проблемы, но их количество сократилось, – сказал председатель комиссии Юрген Лиги. – В то же время конкуренция должна быть честной. Так как речь идет о крупных суммах, необходимо принять меры, чтобы процесс контролировался и был прозрачным».

Целью Государственного контроля было изучить, соответствуют ли структура систем внутреннего контроля государственных закупок и организация соответствующего производства положениям Закона о государственных закупках.

В контрольном отчете «Организация закупочной деятельности государственных учреждений» отмечается, что по сравнению с 2016 годом количество закупок, осуществленных без соответствующей процедуры, сократилось. В то же время, в большинстве сфер были выявлены схожие процедурные ошибки.

Государственный контроль установил, что в целом в 2018 году объем товаров, услуг и строительных работ, закупленных или заказанных без надлежащей процедуры, составил 4,52 млн евро. По данным регистра государственных заказов, общая стоимость 769 договоров о государственных поставках, организованных прошедшими аудит учреждениями, составила порядка 145,5 млн евро.