Разыскивается 62-летний мужчина, которого в последний раз видели в середине января

Полиция продолжает поиски и просит содействия в установлении местонахождения 62-летнего Харри, которого в последний раз видели в середине января в Пыльтсамаа.
13 января Харри отправился из Кяревере в Пыльтсамаа в гости к своему родственнику. Дом родственника он покинул 14 января и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Полиция общалась с жителями Пыльтсамаа и Лаэва, чтобы установить возможный маршрут Харри, просматривала записи с камер видеонаблюдения, вела поиски, но безрезультатно.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, седые волосы и обросшее бородой лицо. Он мог быть одет в черную куртку, синие джинсы, серые кроссовки и темную шапочку с помпоном. Уходя из дома, он взял с собой сине-серный рюкзак.