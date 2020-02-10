Разыскивается 62-летний мужчина, которого в последний раз видели в середине января

13 января Харри отправился из Кяревере в Пыльтсамаа в гости к своему родственнику. Дом родственника он покинул 14 января и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Полиция общалась с жителями Пыльтсамаа и Лаэва, чтобы установить возможный маршрут Харри, просматривала записи с камер видеонаблюдения, вела поиски, но безрезультатно.