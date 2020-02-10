Дети решили пожарить пончики и устроили пожар

В воскресенье в 21.58 спасателям поступил вызов на улицу Соо, где две несовершеннолетние девочки пекли пончики и жир на сковороде так разогрелся, что произошло возгорание. Выяснилось, что девушки в панике решили тушить огонь водой из крана. В результате огонь вспыхнул еще сильнее и перекинулся на шторы.

Девочки не пострадали, но были шокированы. Спасатели провели разъяснительную работу как с самими девочками, так и с мамой, которая пришла позже. В квартире был дымовой датчик в рабочем состоянии.