Дети решили пожарить пончики и устроили пожар

В воскресенье вечером в одном из многоквартирных домов Кивиыли произошел пожар. Две девочки решили приготовить пончики, а когда масло загорелось, стали тушить возгорание водой, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.
В воскресенье в 21.58 спасателям поступил вызов на улицу Соо, где две несовершеннолетние девочки пекли пончики и жир на сковороде так разогрелся, что произошло возгорание. Выяснилось, что девушки в панике решили тушить огонь водой из крана. В результате огонь вспыхнул еще сильнее и перекинулся на шторы.
Девочки не пострадали, но были шокированы. Спасатели провели разъяснительную работу как с самими девочками, так и с мамой, которая пришла позже. В квартире был дымовой датчик в рабочем состоянии.
Если в сковороде или кастрюле загорелось масло, нужно выключить плиту, в случае дровяной печи, переместить сковороду из горячей зоны. «Тушить пламя, например, закрыв крышку на сковороде или огнетушителем класса F. Подождите, пока температура в сосуде не упадет до достаточного уровня и пламя опадет. Никогда не тушите масло или жир водой, поскольку огонь может только разгореться сильнее, вспыхнут и начать распространяться. Не пытайтесь выносить горящий сосуд из дома — тем самым вы можете усилить пожар», - советуют спасатели.