Пн, 10.02.2020
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  • Мужчина, убивший и расчленивший свою арендодательницу, признал себя виновным

Галерея ⟩ Мужчина, убивший и расчленивший свою арендодательницу, признал себя виновным
Дополнено в 17:50!

Сегодня, 10 февраля, Николай Кузнецов, который убил и расчленил свою арендодательницу, а затем выбросил ее останки в пруд Паэ в Ласнамяэ, предстал перед Харьюским уездным судом.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 42-летнего Николая Кузнецова в убийстве и осквернении трупа, передает Postimees.

Сегодня Кузнецов, который работал помощником шеф-повара в ресторане Balthasar на Ратушной площади в Таллинне, полностью признал себя виновным, передает BNS.

Согласно обвинению, в ночь на 7 июня в квартире, расположенной на улице Паэ в Таллинне, Николая Кузнецов поссорился со своей знакомой. В ходе ссоры он несколько раз ударил женщину молотком, из-за чего та скончалась на месте от полученных травм. После этого обвиняемый расчленил труп и выбросил его в пруд Паэ.

Ужасающую находку 16 июня сделали случайные прохожие.

27 июня полиция задержала Николая Кузнецова в качестве подозреваемого, по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда он был взят под стражу.

Известно, что ранее этот человек неоднократно привлекался к ответственности в уголовном порядке, в том числе и за убийство. Если его вина будет доказана, то не исключено наказание в виде пожизненного заключения.

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