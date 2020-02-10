Стоимость биткойна вновь перешагнула отметку в 10 000 долларов

Если быть более точным, то по состоянию на 15:42 по Московскому времени, в воскресенье, за один биткойн на бирже просили 10 145 долларов. Но это все еще достаточно далекий результат от рекорда 2017 года — тогда, в декабре, за продажу 1 биткойна можно было получить порядка 20 тыс долларов.