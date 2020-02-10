Стоимость биткойна вновь перешагнула отметку в 10 000 долларов

Электронная криптовалютная биржа Coindesk опубликовала данные, согласно которым курс биткойна в прошедшее воскресенье превысил рубеж в 10 тыс долларов — впервые с октября 2019 года, пишет Ferra.
Если быть более точным, то по состоянию на 15:42 по Московскому времени, в воскресенье, за один биткойн на бирже просили 10 145 долларов. Но это все еще достаточно далекий результат от рекорда 2017 года — тогда, в декабре, за продажу 1 биткойна можно было получить порядка 20 тыс долларов.
Стоит напомнить, что биткойн — это самая популярная на сегодняшний день криптовалюта, эмитентом которой может стать абсолютно любой пользователь, являющийся участником данной системы.
Отношение к данной валюте и криптовалюте в целом достаточно неоднозначное: кто-то считает, что это будущее финансового мира и криптографии, а кто-то придерживается мнения, что это очередная попытка собрать деньги у доверчивых пользователей, не предоставляя взамен ничего мало-мальски стоящего.