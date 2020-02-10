Число зараженных коронавирусом на борту Diamond Princess увеличилось почти вдвое

«Мы рассматриваем возможность тестирования всех людей старше 80 лет, у которых проблемы со здоровьем», - заявил на пресс-конференции в понедельник главный секретарь кабинета министров Ёсихиде Суга. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения также заявило, что рассматривает возможность тестирования всех находящихся на борту судна после окончания двухнедельного карантина. Как только результаты теста станут ясны, они могут покинуть судно, передает NEWSru.

Накануне считалось, что всего заболели 70 пассажиров и членов экипажа из почти 3700 человек на борту круизного лайнера. Карантин изначально должен был продлиться до 19 февраля, но теперь его срок может быть увеличен. Сообщений о заражении кого-либо из 24 россиян на борту лайнера не поступало.

Как заявил ранее министр здравоохранения Японии Кацунобу Като, Япония рассматривает возможность взять тесты на коронавирус 2019-nCoV у всех пассажиров и экипажа круизного судна Diamond Princess перед высадкой на берег. Ранее анализы брали только у части пассажиров и экипажа, которые могли заразиться от инфицированного пассажира, который ранее сошел с судна в Гонконге. Остальные каждые четыре часа измеряют температуру и должны сообщать администрации судна о появлении симптомов болезни.

Эксплуатирующая круизное судно компания Princess Cruise Lines Ltd. намерена полностью возместить убытки всем пассажирам, которые не смогли выйти из Иокогамы из-за вспышки вируса. Возмещение будет включать стоимость круиза, проживание в отеле до и после круиза, береговые экскурсии и услуги, используемые на борту судна. Также компания будет покрывать все расходы, понесенные теми, кто был помещен в карантин на борту судна.

По данным компании, расходы на каюты в 16-дневном круизе варьировались от 295 тысяч иен (2 700 долл. США) до 478 тысяч иен, в зависимости от типа и наличия балкона. Номера люкс варьировались от 1,08 млн иен до 1,38 млн иен.

В понедельник министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма заявило, что 13 из 14 иностранных круизных линий, которые проходят через Японию в феврале, отменили свои поездки. Еще один круизный лайнер, «Ocean Dream» должен прибыть в Иокогаму в субботу, а в Кобе - в воскресенье.

Круизный лайнер Diamond Princess с 3,7 тысячи пассажиров (из них 24 - из России) поместили на карантин в начале февраля. Также на карантине в Гонконге стоит круизный лайнер World Dream, на котором четыре члена экипажа - граждане России.

Как рассказал один из российских пассажиров Diamond Princess, источником заражения стал мужчина, который сошел на берег в Гонконге в конце января, но о самом заражении пассажирам объявили лишь 3 февраля - накануне прибытия в Иокогаму. Международная ассоциация круизных линий распространила уведомление, строго запрещающее принимать на борт лайнеров пассажиров из КНР в связи с распространением коронавируса.