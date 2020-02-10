Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв огласил состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Антхольце с 13 по 23 февраля.
«Состав на чемпионат мира известен. Мы его не меняли. Логинов, Елисеев, Гараничев — они будут участвовать в большей программе. У нас есть Латыпов, Поршнев. Рассматриваем привлечение Халили для эстафеты.
У женщин: Миронова, Куклина, Юрлова-Перхт, Резцова, Старых. Будем привлекать также с Кубка IBU, также утвердили Глазырину, рассматриваем ещё Кайшеву», — передаёт слова Драчёва Чемпионат.
Глава СБР также оценил выступление россиян на юниорском чемпионате мира.
«В биатлоне много нюансов, которые могут повлиять на результат. Сейчас мы видим, как наши юноши и девушки пробежали на чемпионате мира среди юниоров. Многое удалось сделать. Мы благодарны тренерам, спортсменам, регионам. Три золотые и три серебряные медали поразили всех. Такого прорыва наших детей никто не ожидал. Надеемся, что они перерастут в будущих олимпийских чемпионов. Мы удовлетворены работой юношеской и юниорской команд», — сказал Драчёв.