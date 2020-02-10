Пожар в жилом доме: спасатели эвакуировали восемь человек

В 2.43 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Игназе волости Кастре из двухэтажного деревянного дома идет дым. Спасатели вошли в дом и обнаружили пожар в одной из квартир, сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

Спасатели доставили наружу из горящей квартиры одного человека и эвакуировали из других квартир здания семь человек. Никто не пострадал. В квартире из-за неполадки электропроводки загорелась стена, которую спасатели потушили.