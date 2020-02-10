Пн, 10.02.2020
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Пожар в жилом доме: спасатели эвакуировали восемь человек

Päästjad päästsid koera elu.

ФОТО: Margus Ansu

В ночь на понедельник в Тартумаа загорелся жилой дом, из которого спасатели эвакуировали восемь человек.

В 2.43 в центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Игназе волости Кастре из двухэтажного деревянного дома идет дым. Спасатели вошли в дом и обнаружили пожар в одной из квартир, сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

Спасатели доставили наружу из горящей квартиры одного человека и эвакуировали из других квартир здания семь человек. Никто не пострадал. В квартире из-за неполадки электропроводки загорелась стена, которую спасатели потушили.

Спасатели установили в квартире отсутствовавший в ней дымовой датчик.

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