Готовьте кошельки: земельный налог стучится в дверь

Сегодня, 10 февраля, Налогово-таможенный департамент (НТД) начал посылать уведомления об уплате земельного налога. На электронную почту, посредством СМС или по почте будет отправлено более 389 000 уведомлений для 324 000 человек на сумму 59,7 миллионов евро.
Люди получат уведомления об уплате земельного налога не позднее 15 февраля, но уже сейчас каждый может проверить его в э-НТД (e-MTA). Если человек получит возврат своего переплаченного подоходного налога после представления декларации о налогах, то им можно удобно покрыть уплату земельного налога.
В качестве новшества теперь имеется возможность заказать электронный счёт (э-счёт) для уплаты требований по земельному налогу. «Внедрение э-счетов предоставляет клиентам возможность удобно, бесконтактно и своевременно выполнять свою обязанность по уплате земельного налога», – сказала руководитель налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги.
Э-счет можно заказать в интернет-банке, на веб-странице arved.ee, а также в рубрике «Расчет», находящейся в э-НТД, выбрав пункт меню «Заказ э-счетов». При оформлении заказа необходимо воспользоваться номером ссылки счета предоплаты в э-НТД, который указан в уведомлении об уплате земельного налога или его можно найти посредством поиска персонального номера ссылки на веб-странице НТД. Заказ будет в силе также для последующих требований по земельному налогу, сроки уплаты которых каждый год 31 марта и 1 октября.
Помимо этого, Лийвамяги обратила внимание на то, что если вы заметите неточности в данных, связанных с землей, которые указаны в уведомлении об уплате земельного налога, то вам необходимо связаться с Земельным департаментом или местным самоуправлением. Данные контактного лица местного самоуправления указаны в каждом уведомлении об уплате земельного налога.
К 31 марта одним разом необходимо уплатить земельный налог, который не превышает 64 евро, начисленный за землю в любой части местного самоуправления. К 31 марта необходимо уплатить половину, но не менее 64 евро, с земельного налога, который превышает 64 евро. До 1 октября можно уплатить оставшуюся часть земельного налога.
По вопросам, связанным с уведомлениями об уплате земельного налога, просьба частным клиентам обращаться по инфотелефону НТД 880 0811 или по электронной почте eraklient@emta.ee, а бизнес-клиентам – по инфотелефону 880 0812 или по электронной почте ariklient@emta.ee. По вопросам, связанным с налогообложением земли и применением освобождения от уплаты земельного налога за неё, просьба обращаться в местное самоуправление по месту нахождения земли.