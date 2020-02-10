Готовьте кошельки: земельный налог стучится в дверь

Люди получат уведомления об уплате земельного налога не позднее 15 февраля, но уже сейчас каждый может проверить его в э-НТД (e-MTA). Если человек получит возврат своего переплаченного подоходного налога после представления декларации о налогах, то им можно удобно покрыть уплату земельного налога.

В качестве новшества теперь имеется возможность заказать электронный счёт (э-счёт) для уплаты требований по земельному налогу. «Внедрение э-счетов предоставляет клиентам возможность удобно, бесконтактно и своевременно выполнять свою обязанность по уплате земельного налога», – сказала руководитель налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги.

Э-счет можно заказать в интернет-банке, на веб-странице arved.ee, а также в рубрике «Расчет», находящейся в э-НТД, выбрав пункт меню «Заказ э-счетов». При оформлении заказа необходимо воспользоваться номером ссылки счета предоплаты в э-НТД, который указан в уведомлении об уплате земельного налога или его можно найти посредством поиска персонального номера ссылки на веб-странице НТД. Заказ будет в силе также для последующих требований по земельному налогу, сроки уплаты которых каждый год 31 марта и 1 октября.

Помимо этого, Лийвамяги обратила внимание на то, что если вы заметите неточности в данных, связанных с землей, которые указаны в уведомлении об уплате земельного налога, то вам необходимо связаться с Земельным департаментом или местным самоуправлением. Данные контактного лица местного самоуправления указаны в каждом уведомлении об уплате земельного налога.

К 31 марта одним разом необходимо уплатить земельный налог, который не превышает 64 евро, начисленный за землю в любой части местного самоуправления. К 31 марта необходимо уплатить половину, но не менее 64 евро, с земельного налога, который превышает 64 евро. До 1 октября можно уплатить оставшуюся часть земельного налога.