Афера века? Похищенные в Казахстане миллиарды отмывались через Латвию

От 5 до 7 миллиардов долларов США - такие огромные суммы в свое время могли быть украдены из крупнейшего банка в Казахстане его руководителем Мухтаром Аблазовым, который в настоящее время скрывается во Франции.

Это произошло 10 лет назад, но следователи все еще отслеживают пропавшие деньги.

В распоряжении Nekā personīga есть документы служб Казахстана, которые подтверждают, что часть денег также прошла через банки в Латвии.

Мухтар Аблазов был и министром энергетики Казахстана, и сидел в тюрьме, и возглавлял крупнейший банк Казахстана "БТА Банк". Когда государство национализировало его после глобального кризиса в 2009 году, выяснилось, что из банка исчезли астрономические суммы. Часть денег была переведена в зарубежные офшоры через Латвию.

Семья Аблазова бежала в Европу. Он получил политическое убежище в Великобритании. Теперь он живет во Франции, откуда на своем YouTube-канале, как противник режима в Казахстане, рассказывает, как лидеры Казахстана разворовывают страну.

С момента предполагаемых преступлений банкира прошло более 10 лет. Следователи в Казахстане и других странах все еще пытаются понять, куда и как ушли деньги "БТА Банка".

В России Аблазова обвиняют в краже 4,5 миллиарда евро, в Украине - 364 миллиона евро. Казахстан обвинил Аблазова в финансовых преступлениях на сумму более 4,6 миллиарда евро.

Согласно допросам сотрудников "БТА Банка", проведенным казахстанскими следователями в сентябре 2017 года, переводы были осуществлены в несколько оффшорных банков с использованием латвийских банков BALTIKUMS и Trasta komercbanka.