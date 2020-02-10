Bluetooth на смартфонах Android оказался опасен: что делать?

Если на гаджете включен Bluetooth, уязвимость позволяет злоумышленникам удаленно запускать выполнение произвольных команд на устройствах с установленной Android 8 Oreo или Android 9 Pie. Для этого не потребуется никаких действий со стороны пользователя, все что нужно злоумышленнику — известный Bluetooth MAC-адрес устройства. Этот адрес можно вычислить для некоторых устройств по Wi-Fi MAC-адресу.

В результате, злоумышленник может легко доставить на находящиеся поблизости смартфоны вредоносный код и украсть данные. Пользователи не заметят такого вторжения.

На Android 10 уязвимость BlueFrag уже не работает. На версиях Android старше 8 Oreo она, возможно, тоже присутствует, но специалисты ERNW не проверяли.