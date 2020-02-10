Декларация о доходах 2020: о чем стоит помнить?

Руководитель по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Геа Отса заверила, что переплаченный подоходный налог будет возвращаться, как и в прежние годы. Возврат начнется с 26 февраля для тех, кто подаст декларацию в электронном виде, и с 18 марта для тех, кто представит ее на бумаге.

Если с декларацией все в порядке, то деньги будут возвращены в течение одной-двух недель с момента подачи. Но иногда оказывается, что человеку нужно предоставить дополнительные документы, тогда времени потребуется больше.

Одним из важнейших изменений в этом году является то, что декларацию о доходах можно подавать на месяц дольше – до 30 апреля. Электронным образом доходы, как всегда, можно задекларировать с 15 февраля, а на бумажном носителе с 17 февраля (поскольку 15 и 16 февраля являются выходными днями).

«Хотим попросить людей не бежать в бюро сразу, как только возникнут какие-то вопросы: в первые недели могут возникнуть очень большие очереди. Сначала стоит поискать ответ на вопрос на нашем сайте, где есть ответы на самые распространенные вопросы. При необходимости вам могут помочь в службе поддержки клиентов департамента», - сказала Отса, по словам которой, одной из постоянных проблем, возникающих из года в год, является то, что люди либо реагируют слишком активно, либо становятся чересчур нетерпеливыми.

Также Отса советует подождать несколько дней с подачей декларации, а не спешить сделать это в первые же часы, поскольку из-за перегрузки сайт департамента может выйти из строя.

Что еще нового, кроме более длинного срока подачи?

Одним из изменений является то, что изменен внешний вид страницы департамента, когда человек входит под паролями, что на первый взгляд может показаться несколько чужим. Также, если человек в течение года на сайт не заходил, то ему придется просмотреть и подтвердить свои контактные данные.

«Советуем сделать это до подачи декларации, и ознакомится с тем, как вы расходовали в прошлом году свой освобожденный от налогов доход. Это можно сделать, если выбрать на странице в меню „Регистры и запросы“, а после „Мои доходы“», - объяснила Отса.

Для щедрых людей в этом году создана возможность для пожертвований, которой раньше не было. В этом году возвращаемый подоходный налог можно пожертвовать обществам и религиозным объединениям, внесенным в списки Налогово-таможенного департамента, как имеющим льготы по налогам. «Но тут важно учесть, что если декларация подтверждена и подоходный налог возвращен, то есть пожертвование сделано, то при если после вы решите изменить декларации, забрать пожертвование уже не получится», - отметила Отса.

Важно все же проверять данные

Руководство Налогово-таможенного департамента обращает внимание и на то, что в декларацию хоть и внесены известные налоговикам данные о доходах человека, но важно, чтобы каждый сам проверил правильность своих данных, и при необходимости изменил-удалил-довабил. Все доходы, с которых подоходный налог автоматически не удерживается (например, доходы от аренды, продажи недвижимости и ценных бумаг, взносы и выплаты с инвестиционного счета и так далее) нужно декларировать самим.

Одним из распространенных вопросов также является: все ли люди должны подавать декларацию о доходах? Геа Отса заверила, что не все: «Декларацию о налогах не должны подавать те, чей полученный доход не превысил 6000 евро в год. Также те, кто в течение года использовали свой свободный от налогов доход в установленных размерах, и у кого не было иных доходов, которые нужно задекларировать, и расходов, которые нужно списать».

Что будет?