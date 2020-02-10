Начался прием налоговых деклараций: о чем стоит помнить?

Руководитель по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Геа Отса заверила, что переплаченный подоходный налог будет возвращаться, как и в прежние годы. Возврат начнется с 26 февраля тем, кто подаст декларацию в электронном виде, и с 18 марта тем, кто представит ее на бумаге.

Если с декларацией все в порядке, деньги будут возвращены в течение одной-двух недель с момента подачи. Но иногда оказывается, что человеку нужно представить дополнительные документы, тогда времени потребуется больше.

Одним из важнейших изменений в этом году является то, что декларацию о доходах можно подавать на месяц дольше – до 30 апреля. Электронным образом доходы, как всегда, можно задекларировать с 15 февраля, а на бумажном носителе - с 17 февраля (поскольку 15 и 16 февраля являются выходными днями).

«Хотим попросить людей не бежать в бюро сразу, как только возникнут какие-то вопросы: в первые недели могут возникнуть очень большие очереди. Сначала стоит поискать ответ на вопрос на нашем сайте, где есть ответы на самые распространенные вопросы. При необходимости вам могут помочь в службе поддержки клиентов департамента», - сказала Отса, по словам которой, одной из постоянных проблем, возникающих из года в год, является то, что люди либо реагируют слишком активно, либо становятся чересчур нетерпеливыми.

Также Отса советует подождать несколько дней с подачей декларации, а не спешить сделать это в первые же часы, поскольку из-за перегрузки сайт департамента может выйти из строя.

Что нового, кроме более длительного срока подачи?

Изменен внешний вид страницы департамента, на которую человек входит под паролями: на первый взгляд, она может показаться несколько непривычной. Также, если человек в течение года на сайт не заходил, ему придется просмотреть и подтвердить свои контактные данные.

«Советуем сделать это до подачи декларации и ознакомиться с тем, как вы расходовали в прошлом году свой освобожденный от налогов доход. Это можно сделать, если выбрать на странице в меню „Регистры и запросы“, а потом - „Мои доходы“», - объяснила Отса.

Для щедрых людей в этом году создана возможность для пожертвований, которой раньше не было. В этом году возвращенный подоходный налог можно пожертвовать обществам и религиозным объединениям, внесенным в списки Налогово-таможенного департамента как имеющие льготы по налогам. «Но тут важно учесть, что если декларация подтверждена и пожертвование сделано, то отозвать его уже будет невозможно», - отметила Отса.

Важно все же проверять данные

Руководство Налогово-таможенного департамента обращает внимание и на то, что хотя в декларацию и внесены известные налоговикам данные о доходах человека, важно, чтобы каждый сам проверил правильность своих данных и при необходимости что-то изменил-удалил-добавил. Все доходы, с которых подоходный налог автоматически не удерживается (например, доходы от аренды, продажи недвижимости и ценных бумаг, взносы и выплаты с инвестиционного счета и так далее) нужно декларировать самим.

Одним из распространенных вопросов также является, все ли люди должны подавать декларацию о доходах. Геа Отса говорит, что не все: «Декларацию о налогах не должны подавать те, чей полученный доход не превысил 6000 евро в год. Также те, кто в течение года использовали свой свободный от налогов доход в установленных размерах, и у кого не было иных доходов, которые нужно задекларировать, и расходов, которые нужно списать».

Что будет?