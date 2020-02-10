Таллиннский книжный магазин номинирован на звание лучшего в мире

Также на премию выдвинуты новозеландский книжный магазин Unity Books и йеменский книжный магазин Yemen Bookstore, сообщил BNS в понедельник представитель Rahva Raamat.

«Номинация на премию лучшего книжного магазина мира — это большая честь для нас, поскольку Rahva Raamat хочет стать самым дружелюбным к читателю европейским продавцом книг, а единственная номинация среди европейских книжных магазинов показывает, что мы движемся в верном направлении», - сказала директор по маркетингу Rahva Raamat Лийне Янес. Она отметила, что расположенный в Старом городе магазин Rahva Raamat является также старейшим книжным магазином Эстонии.

Премию «Книжный магазин года» вручает London Book Fair (Лондонская книжная ярмарка) в сотрудничестве с Ассоциацией издателей Соединенного Королевства, премия будет вручена пятый раз. Это одна из 15 категорий, представляющих издателей по всему миру. По словам организаторов, цель премии — показать, что современные книжные магазины не только представляют новые книги, но также показывают людям, что в мире уже существует множество книг, заслуживающих чтения.