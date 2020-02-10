Таллиннский книжный магазин номинирован на звание лучшего в мире

Принадлежащий крупнейшему эстонскому продавцу книг Rahva Raamat магазин на углу улицы Суур-Карья и Пярнуского шоссе в Таллинне выдвинут в числе трех кандидатов на премию лучшего книжного магазина мира за этот год, сообщила Лондонская книжная ярмарка, одно из крупнейших европейских мероприятий по встрече издателей.
Также на премию выдвинуты новозеландский книжный магазин Unity Books и йеменский книжный магазин Yemen Bookstore, сообщил BNS в понедельник представитель Rahva Raamat.
«Номинация на премию лучшего книжного магазина мира — это большая честь для нас, поскольку Rahva Raamat хочет стать самым дружелюбным к читателю европейским продавцом книг, а единственная номинация среди европейских книжных магазинов показывает, что мы движемся в верном направлении», - сказала директор по маркетингу Rahva Raamat Лийне Янес. Она отметила, что расположенный в Старом городе магазин Rahva Raamat является также старейшим книжным магазином Эстонии.
Премию «Книжный магазин года» вручает London Book Fair (Лондонская книжная ярмарка) в сотрудничестве с Ассоциацией издателей Соединенного Королевства, премия будет вручена пятый раз. Это одна из 15 категорий, представляющих издателей по всему миру. По словам организаторов, цель премии — показать, что современные книжные магазины не только представляют новые книги, но также показывают людям, что в мире уже существует множество книг, заслуживающих чтения.
Rahva Raamat и ранее отмечали на этом конкурсе — в 2016 году магазин в торговом центре Viru вошел в число 4 лучших. Лучший книжный магазин года объявят на Лондонской книжной ярмарке 12 марта.