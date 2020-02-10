Тартуский лыжный марафон отменен из-за отсутствия снега

На основной трассе марафона из Отепя в Элва снега нет. В Техванди, где по задумке организаторов мог пройти марафон на искусственном снежном покрытии, толщина покрытия не позволяет провести соревнования в полном объеме. Прогноз погоды на предстоящую неделю таков, что организаторы пришли к единодушному мнению отменить 47-й Тартуский лыжный марафон. Информацию о возврате денег за участие в марафоне поступит зарегистрировавшимся на соревнование отдельным письмом.

Также перенесены и детские старты Тартуского марафона.

Вместо лыжного соревнования будут организованы два марафонских похода - на 27 и 17 километров. На трассе похода будут организованы две точки питания, где участникам будут предложены закуски и горячие напитки.