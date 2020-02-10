Власти РФ отменили приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранными

Министерство образования и науки РФ отменило приказ, который ограничивает контакты российских ученых с их зарубежными коллегами. Об этом сообщил в понедельник, 10 февраля, "Интерфакс" со ссылкой на нового главу министерства Валерия Фалькова.
"Этот приказ отменен", - сказал Фальков.
Ранее Минобрнауки издало приказ, чтобы российские ученые заранее уведомляли министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами и представляли список участников. О документе стало известно летом 2019 года.
В Российской академии наук призывали отменить этот приказ. Фальков - новый глава министерства, он занял эту должность после роспуска правительства в январе.