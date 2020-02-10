Пн, 10.02.2020
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Власти РФ отменили приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранными

Ученые.

ФОТО: FRANCOIS MORI/AP

Министерство образования и науки РФ отменило приказ, который ограничивает контакты российских ученых с их зарубежными коллегами. Об этом сообщил в понедельник, 10 февраля, "Интерфакс" со ссылкой на нового главу министерства Валерия Фалькова.

"Этот приказ отменен", - сказал Фальков.

Ранее Минобрнауки издало приказ, чтобы российские ученые заранее уведомляли министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами и представляли список участников. О документе стало известно летом 2019 года.

В Российской академии наук призывали отменить этот приказ. Фальков - новый глава министерства, он занял эту должность после роспуска правительства в январе.

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