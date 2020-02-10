В шаге от трагедии: спасатели вовремя вмешались в опасную игру детей

Центр тревоги вчера получил сообщение, что в Выру заметили двух маленьких мальчиков, которые играли возле ручья Корели и выходили на почти незаметный лед, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«На этот раз все закончилось хорошо, поскольку мальчики заметили едущую в их сторону со включенной сиреной спасательную машину и, конечно, благодаря позвонившему человеку удалось избежать худшего», - говорится в посте спасателей. Спасатели не смогли объяснить детям всю серьезность ситуации, поскольку мальчики убежали.

Спасатели благодарят людей, которые замечают опасные ситуации и побуждают других не проходить мимо таких инцидентов. «Замечайте, вмешивайтесь и при необходимости объясняйте всю серьезность ситуации», - призывают спасатели.