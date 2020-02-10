В шаге от трагедии: спасатели вовремя вмешались в опасную игру детей

Выруская спасательная команда рассказала на своей странице в Facebook об инциденте, который при удачном стечении обстоятельств мог закончиться просто мокрыми ногами, а в худшем случае привести к более трагическим последствиям.
Центр тревоги вчера получил сообщение, что в Выру заметили двух маленьких мальчиков, которые играли возле ручья Корели и выходили на почти незаметный лед, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«На этот раз все закончилось хорошо, поскольку мальчики заметили едущую в их сторону со включенной сиреной спасательную машину и, конечно, благодаря позвонившему человеку удалось избежать худшего», - говорится в посте спасателей. Спасатели не смогли объяснить детям всю серьезность ситуации, поскольку мальчики убежали.
Спасатели благодарят людей, которые замечают опасные ситуации и побуждают других не проходить мимо таких инцидентов. «Замечайте, вмешивайтесь и при необходимости объясняйте всю серьезность ситуации», - призывают спасатели.
Также родителей просят объяснить детям, что игры возле водоемов могут быть опасны, учитывая почти несуществующий слой льда и совсем не напоминающие зиму погодные условия.