Mercedes-Benz пересмотрит модельный ряд и сократит тысячи сотрудников

О возможном сокращении 10 тысяч рабочих стало известно еще осенью прошлого года, однако эта цифра может увеличиться до 15 тысяч, сообщает газета со ссылкой на источник в компании. Вместе с тем, глава Daimler Ола Каллениус может урезать инвестиции в убыточные проекты, которые не являются частью основного бизнеса автопроизводителя, а также пересмотреть модельный ряд. В Handelsblatt считают, что из линейки исчезнут купе и кабриолет Mercedes-Benz S-Class. Ранее также сообщалось, что в мае завершится производство пикапа X-Class, который просуществовал всего несколько лет.