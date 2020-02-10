Пн, 10.02.2020
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Важное напоминание: Swedbank отменяет программу бонус-пунктов

Swedbanki internetipanga töös võib esineda lähiajal häireid.

ФОТО: Ants Liigus

С 30 апреля 2020 года программа вознаграждений Swedbank прекратит свое существование. Заработанные бонус-пункты можно использовать до 31 октября.

Несколько недель назад Swedbank выпустил новый платежный пакет, который позволяет делать безлимитные банковские переводы за фиксированную ежемесячную плату без дополнительных комиссий за перевод. В пакет также входит ежемесячная плата за дебетовую карту.

В связи с этим Swedbank упразднит свою премиальную программу с 30 апреля. «До сих пор многие использовали возможность программы вознаграждений делать бесплатные платежи. Это был самый популярный подарок в рамках программы. Без платежей премиальная программа больше не будет прежней», - пояснил банк в пресс-релизе.

Тем не менее, предложения и скидки при оплате карточками Swedbank в разных представительствах партнеров банка сохранятся.

Заработанные пункты можно использовать до 31 октября 2020 года (или до истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше). 

«Чтобы все успели забрать свои подарки, начиная с февраля в месяц можно заказать до трех подарков вместо одного», - сказал руководитель отдела частного банковского обслуживания Swedbank Тармо Улла.

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