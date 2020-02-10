"Проход" в иные миры

Важным блоком раннего периода является документация перформанса Сийма-Танеля Аннуса «Läbimised» (1987). Название перформанса можно перевести по-разному. Это и «Проходы», и «Преодоления». Оба смысловых значения были реализованы в акции, которую сам художник назвал ритуалом. Визуальным символом этого первого в истории современного искусства Эстонии перформанса стала документальная фотография, где художник, облаченный в белую мантию, стоит по одну сторону пространства, сформированного огненным световым кругом. Возникает портал, проход, место преодоления пространства, место встречи разных миров – Нижнего и Верхнего, профанного и сакрального. Пройти через портал может только владеющий соответствующей практикой шаман, либо тот, кто доверил шаману провести себя по этому пути.

Идея портала как точки перехода реализуется во многих работах художника, например, в таких его сериях, как «Genesis», «Circulos» и других, где мотив, запечатленный на фотографии 1987, года является смыслообразующим центром.

Второй блок раннего этапа творчества представлен на выставке подборкой графических листов, в которых узнается влияние Тыниса Винта (1942-2019), вокруг личности которого много лет существовал философско-художественный процесс, который можно назвать скорее «workshop», чем художественной школой.

Сийм-Танель Аннус, как и некоторые другие художники второй половины 70-х – 80-х годов 20 века, находился в орбите влияния как личности, так и круга интересов Тыниса Винта, где важное место занимали несколько основополагающих элементов – космизм как инструмент осознания связи между Верхним и Нижним мирами; интерес к этнографическим материалам как к языку выражения космизма; отношение к этнографии как к определенного вида банку данных, то есть хранилищу визуальных элементов, которые рассматривались как универсальные ключи мироздания. А ментальные практики культуры Востока, которые были важны для Тыниса Винта, стали для Сийм-Танель Аннуса постоянным инструментом творческого процесса. Для Аннуса медитация – это не подготовка к процессу творчества, а сам процесс создания работ.

Нанесение живописных слоев на основу подчиняется не расчету, и даже не интуиции, а происходит в состоянии медитации, достигая состояния тишины и паузы. Так были созданы большинство циклов работ более позднего времени. К ним относятся как уже названные «Genesis» и «Circulos», так и «Башни, устремленные в небо», «Фракталы» и «Древо жизни».

«Поллоковский процесс» тоже является одним из вариантов автоматического медитативного письма. Но, если Джексон Поллок в ходе этого процесса непосредственно создавал работы выбранного им формата, то Сийм-Танель Аннус использовал эту технику немного иначе. Работы цикла «Circulos“ выполнены «поллоковским процессом», но зритель видит не всю сформированную живописную поверхность целиком, а вырезанные художником фрагменты, представляющие отдельные самостоятельные работы.

В живописном плане отдельно стоят три работы «Wanradt-Koell», где воспроизводятся фрагменты текста первого Катехизиса (1535) на эстонском языке, составленного таллиннскими лютеранскими священниками Симоном Варандтом и Йоханом Коэллем и изданного в Виттенберге, Германия. От этого издания сохранились всего лишь одиннадцать неполных листов, случайно обнаруженных в городском архиве в 1929 году. Этот Катехизис был напечатан тиражом в 1500 экземпляров, но тогдашний городской Совет не разрешил его использование, потому что усмотрел в нем влияние католицизма на этот, трактующий лютеранский канон, текст.

Лютеранство, как и другие течения христианского протестантизма, возводят каждодневную тяжелую работу до уровня святости. Хрестоматийным выражением этого принципа являются слова одного из героев классического эстонского романа «Правда и право» Антона Хансена Таммсааре «Правда и право»: «Трудись, работай в поте лица, тогда и любовь придет».