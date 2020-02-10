ИТ-сектор – локомотив экономики, но надолго ли?

ИТ-тигр Эстония ..., а также Румыния и Болгария

С инфотехнологическим сектором связана самая громкая история успеха эстонской экономики. Э-государство, x-tee и цифровая подпись внесли в нашу повседневную жизнь комфорт, однако значимость ИТ подтверждают и цифры. По состоянию на 2018 год отрасль программирования и ИТ-консультаций давала 4,1% от всей добавленной стоимости, созданной в экономике Эстонии. По сравнению со странами Европейского союза этот показатель выше только у Ирландии (4,8%), куда благоприятная налоговая среда привлекла таких интернет-гигантов как Google, Facebook и LinkedIn. В среднем в странах ЕС вклад ИТ-сектора в экономику скромный, на уровне 2,7%. Кроме высокого удельного веса ИТ в экономике Эстонии, по сравнению с другими странами данный сектор еще и очень быстро вырос. По сравнению с 2008 годом, доля отрасли программирования в экономике более чем удвоилась.

Однако что же это за страны, помимо Эстонии и Ирландии, сумевшие увеличить вклад ИТ-сектора в экономику? Здесь картина несколько неожиданна. А именно, почти настолько же велик вклад ИТ-сектора в экономику в Румынии, которая обычно располагается в конце различных рейтингов, касающихся экономики ЕС. С точки зрения роста ИТ-сектора, в последнее десятилетие Румыния опережала Эстонию. Кроме Румынии, вклад ИТ-сектора в экономический рост и повышение добавленной стоимости были достойными внимания также в Болгарии и еще в нескольких странах Восточной Европы.

Высокооплачиваемый ИТ-сектор заметнее в более бедной экономике

Как объяснить, что именно самые бедные страны Европейского союза стали настоящими ИТ-тиграми? Очевидно, самая простая причина заключается в том, что как в Румынии, Болгарии, так и в Эстонии весь остальной предпринимательский сектор вносит в создание стоимости довольно скромный вклад. Если по состоянию на 2018 год добавленная стоимость на одного работника в Эстонии была в два раза ниже, чем в среднем по Европейскому союзу, то в Румынии – в три, а в Болгарии – в целых четыре раза. На этом фоне ИТ-сектору легко быть звездой. С другой стороны, высокий удельный вес ИТ-сектора и его заметно более высокая доля в добавленной стоимости означает, что внутри одной и той же экономики удается, так сказать, «варить более густой суп», а это указывает на то, что заказчик на рынке дорогих ИТ-услуг – не только отечественный. Действительно, в Эстонии фоном, на котором разворачивалась история успеха ИТ-сектора в последние годы, был успешный экспорт именно в сфере услуг.

Что важнее – опыт или также цена?