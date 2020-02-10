В Таллинне сбежавшая змея семь часов держала жителей многоквартирного дома в страхе

Хозяйка двух змей обнаружила пропажу одной из них сразу после кормления. Безусловно, жители всего многоквартирного дома были в панике, которая продлилась семь часов, пока владелица не нашла питона под кроватью.

Хотя змея была найдена, жители дома все еще находились в состоянии шока и обратились в МуПо с просьбой проверить условия содержания змей. Помимо двух змей, в этом домохозяйстве есть еще три собаки. Одна из змей сбежала после кормления, когда хозяйка не закрыла как следует террариум.

По словам занимавшегося этим делом инспектора МуПо в Пыхья-Таллинне Павла Бойцова, кажется, что хозяйка змей до сих пор не осознала всю серьезность ситуации. Она сказала, что речь всего лишь идет о маленькой, четырехмесячной змее, длина которой всего метр, она спокойная и милая. «Хозяйка уверена, что змея ее чувствует и знает, это видно по ее поведению. Что касается жильцов дома, то речь идет о провокации и сведении счетов из-за каких-то прежних конфликтов. Ее удивило, почему вообще жильцы дома с этим обратились в МуПо», - рассказал Бойцов.

На всякий случай главный инспектор обратился к опытному владельцу змей, который считает, что четырехмесячный королевский питон, безусловно, длиннее одного метра. Что касается угрозы для соседей, то питон не умеет плавать и страх, что змея попадет в унитаз соседей через канализационные трубы, малоправдоподобен. Но питон хорошо ползает и в случае его попадания в вентиляционное отверстие страх соседей вполне оправдан. Такой питон уничтожит на своем пути как котенка, так и хомячка, вполне реально и то, что змея может представлять опасность для младенцев и маленьких детей. Также при испуге королевский питон может укусить. Безусловно, змее нельзя позволять свободно передвигаться по квартире.

На данный момент дальнейшее производство по этому делу передано в Ветеринарно-пищевой департамент, который в ближайшее время отправится на место проверить ситуацию.

Стоит отметить, что в случае исчезновения змей следует немедленно звонить на номер 112.