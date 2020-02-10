Протеже Меркель отказалась от борьбы за пост канцлера ФРГ

По его информации, Крамп-Карренбауэр сообщила однопартийцам, что летом текущего года намерена запустить процесс выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов и уйти с поста лидера ХДС. Как считают местные наблюдатели, фаворитом является премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, передает NEWSru.

Такое решение Крамп-Карренбауэр приняла на фоне скандала вокруг выборов премьер-министра Тюрингии. 5 февраля парламент избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП), который получил голоса депутатов от правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ), христианских демократов и самой СвДП.

Ситуации, когда премьер федеральной земли Германии получает свой пост благодаря голосам АдГ, еще не было в истории ФРГ. ХДС всегда выступал против какого бы то ни было сотрудничества с «Альтернативой для Германии». Канцлер Ангела Меркель подвергла ход выборов критике, и Кеммерих ушел в отставку спустя всего день после избрания.

Как пишет Focus, Крамп-Карренбауэр отметила, что до сих пор «отношение части христианских демократов к АдГ и Левой партии не прояснено». Она также отметила, что председателем партии и кандидатом в канцлеры должен быть один человек. Меркель на заседании президиума высказалась за то, чтобы Крамп-Карренбауэр сохранила за собой пост министра обороны как минимум до следующих выборов в Бундестаг в 2021 году.

Крамп-Карренбауэр заняла свой пост в декабре 2018 года после того, как Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на должность главы консерваторов. Ее председательство в ХДС ознаменовалось чередой провалов партии на последних земельных выборах. Среди немцев Крамп-Карренбауэр, согласно опросам общественного мнения, пользуется крайне низкой популярностью.