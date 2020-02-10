Требование по биотопливу заставило сети заправок запасаться гигантскими объемами дизеля и бензина

Сегодня Министерство финансов обнародовало данные о налоговых поступлениях за 2019 год. В то время как в предыдущие годы акцизные поступления уменьшались, в прошлом году была причина радоваться: в декабре в госбюджет поступило почти на 65 процентов больше денег с акцизов, чем за тот же месяц предыдущего года. За весь год государство заработало на акцизах 1,07 миллиарда евро, что на 11,5 процента больше, чем годом ранее.

Безусловно, крупнейший вклад обеспечил акциз на топливо, который поступил в госказну в одном только декабре в размере 110 миллионов, что более чем в два раза больше, чем год назад. При этом поступления от налога на дизельное топливо увеличились втрое.

За массовыми запасами продавцов топлива стоит тот факт, что с 1 января текущего года требование о добавлении биокомпонента в топливо стало значительно более строгим - каждый литр бензина и дизельного топлива должен содержать не менее 10 процентов биотоплива. Благодаря резервам автозаправочные станции смогут в течение некоторого времени продавать топливо с более низким содержанием биодизеля и этанола, что дешевле как для заправок, так и для потребителя.

Министерство финансов прогнозирует, что большие закупки дизельного топлива сократят поступления акцизов на топливо в течение следующих пяти месяцев. Аналитики министерства подсчитали, что без учета товарно-материальных запасов объем декларирования дизеля вырос только на 3,2 процента по сравнению с 2018 годом. Тенденция последних лет при этом заключается в том, что объемы дизельного топлива постоянно растут, а объемы бензина снижаются.