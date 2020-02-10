Финны массово жалуются в налоговые органы на автомобили с эстонскими номерами

Из дипломной работы, написанной выпускником финской школы полиции, выясняется, что каждый год на инфолинию Налогового департамента Финляндии поступает свыше ста сообщений о том, что некий человек, возможно, не уплатил автомобильный налог. Зачастую содержание сигнала сводится к тому, что в соседнем дворе стоит автомобиль с эстонскими номерными знаками, пишет Postimees со ссылкой на Yle.