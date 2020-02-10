Финны массово жалуются в налоговые органы на автомобили с эстонскими номерами

Из дипломной работы, написанной выпускником финской школы полиции, выясняется, что каждый год на инфолинию Налогового департамента Финляндии поступает свыше ста сообщений о том, что некий человек, возможно, не уплатил автомобильный налог. Зачастую содержание сигнала сводится к тому, что в соседнем дворе стоит автомобиль с эстонскими номерными знаками, пишет Postimees со ссылкой на Yle.
Однако налоговым органам нужно больше доказательств использования автомобиля. Если департамент начинает расследование возможной неуплаты автомобильного налога, от подозреваемого могут потребовать предоставления дополнительной информации.
По мере продвижения расследования физическое лицо или компания могут быть оштрафованы, а также востребован неоплаченный автомобильный налог. В редких случаях собранная информация отправляется в таможенные органы Финляндии, которые начинают предварительное расследование.
В дополнение к сигналам, предоставленным рядовыми бдительными гражданами, информацию о потенциальных налоговых мошенниках налоговым органам также предоставляют полиция и другие должностные лица.