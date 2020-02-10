Пн, 10.02.2020
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  • Вдохновляет: потеря зрения и кисти руки не мешает Павлу из Эстонии изготавливать мебель

Вдохновляет: потеря зрения и кисти руки не мешает Павлу из Эстонии изготавливать мебель

Cтоляр Павел Кадыков.

ФОТО: Facebook/ Mööblivana

Проживающий на Сааремаа столяр Павел Кадыков – хороший пример того, что потеря зрения – не повод отказываться от любимого хобби. 

Много лет назад в результате трагического происшествия Павел лишился кисти правой руки и зрения, но своим энтузиазмом заражает многих, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". 

Павел рассказал, что не может, например, обрабатывать поверхность маслом, так как для нанесения равномерного слоя необходимо зрение, а со всем остальным он справляется. 

Чтобы люди увидели и поверили, как можно выполнять такие работы, не имея зрения, мастер решил создать свой YouTube-канал.

Клипы ему помогает снимать супруга Мариетта.

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