Андрей Коробейник: виртуальная сегрегация – это новая реальность

Политики усмотрели в этом угрозу дискриминации. Бизнесмен, создатель сайта Rate.ee, парламентарий Андрей Коробейник признал, что виртуальную сегрегацию не стоит сбрасывать со счетов.

По его словам, сегрегация в сервисах знакомств выражается в том, что некрасивым людям алгоритмы обычно предлагают общаться с некрасивыми, скромным – со скромными. Причем подобную схему задают сами пользователи сетей и сайтов, расставляя лайки, исходя из определенной логики.

Коробейник подчеркнул, что считает наметившуюся сегрегацию умеренной: «Думаю, что пока никто не будет разделять пользователей на эстонцев и русских. Но в будущем, безусловно, этот момент не стоит сбрасывать со счетов».

Он также добавил, что главная проблема сайтов знакомств и соцсетей на данный момент заключается в том, что там очень много оскорблений и практикуется воровство личных данных, когда под той или иной фотографией скрывается другой человек.