Андрей Коробейник: виртуальная сегрегация – это новая реальность

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда» на канале ETV+, посвященном сайтам знакомств и социальным сетям, речь зашла о том, что алгоритмы и искусственный интеллект все чаще вмешиваются в отношения полов и этнических групп.
Политики усмотрели в этом угрозу дискриминации. Бизнесмен, создатель сайта Rate.ee, парламентарий Андрей Коробейник признал, что виртуальную сегрегацию не стоит сбрасывать со счетов.
По его словам, сегрегация в сервисах знакомств выражается в том, что некрасивым людям алгоритмы обычно предлагают общаться с некрасивыми, скромным – со скромными. Причем подобную схему задают сами пользователи сетей и сайтов, расставляя лайки, исходя из определенной логики.
Коробейник подчеркнул, что считает наметившуюся сегрегацию умеренной: «Думаю, что пока никто не будет разделять пользователей на эстонцев и русских. Но в будущем, безусловно, этот момент не стоит сбрасывать со счетов».
Он также добавил, что главная проблема сайтов знакомств и соцсетей на данный момент заключается в том, что там очень много оскорблений и практикуется воровство личных данных, когда под той или иной фотографией скрывается другой человек.
А кто несет ответственность за безопасность в интернете? «Сейчас ЕС движется к тому, чтобы возложить ответственность на сайты. Сайты утверждают, что они – только платформы. Пока что нет конкретных решений. Вряд ли сервис обязуют отвечать за весь свой контент. Скорее всего, что в будущем ужесточатся наказания и станет более эффективным обнаружение этих людей», – пояснил Коробейник.