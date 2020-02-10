Пн, 10.02.2020
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Андрей Коробейник: виртуальная сегрегация – это новая реальность

Андрей Коробейник.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда» на канале ETV+, посвященном сайтам знакомств и социальным сетям, речь зашла о том, что алгоритмы и искусственный интеллект все чаще вмешиваются в отношения полов и этнических групп.

Политики усмотрели в этом угрозу дискриминации. Бизнесмен, создатель сайта Rate.ee, парламентарий Андрей Коробейник признал, что виртуальную сегрегацию не стоит сбрасывать со счетов.

По его словам, сегрегация в сервисах знакомств выражается в том, что некрасивым людям алгоритмы обычно предлагают общаться с некрасивыми, скромным – со скромными. Причем подобную схему задают сами пользователи сетей и сайтов, расставляя лайки, исходя из определенной логики.  

Коробейник подчеркнул, что считает наметившуюся сегрегацию умеренной: «Думаю, что пока никто не будет разделять пользователей на эстонцев и русских. Но в будущем, безусловно, этот момент не стоит сбрасывать со счетов».

Он также добавил, что главная проблема сайтов знакомств и соцсетей на данный момент заключается в том, что там очень много оскорблений и практикуется воровство личных данных, когда под той или иной фотографией скрывается другой человек.

А кто несет ответственность за безопасность в интернете? «Сейчас ЕС движется к тому, чтобы возложить ответственность на сайты. Сайты утверждают, что они – только платформы. Пока что нет конкретных решений. Вряд ли сервис обязуют отвечать за весь свой контент. Скорее всего, что в будущем ужесточатся наказания и станет более эффективным обнаружение этих людей», – пояснил Коробейник.

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