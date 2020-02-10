Полиция согласна аннулировать штраф водителю, спешившему к рожающей жене

По данным BNS, отец семейства Райн 7 января ехал домой к рожающей жене со скоростью 130-140 километров час в зоне, где максимально разрешена скорость в 90 км/ч, поэтому получил от полиции за это штраф в 400 евро.

Райн решил оспорить полученный штраф в Харьюском суде, слушание пройдет в четверг.

По словам Пыхьяского префекта Кристиана Яани, главная задача полиции - помогать людям. "В подобной ситуации мы не сделали достаточно для поддержки семьи. Зная, что мужчина торопится к рожающей жене, полицейские могли бы ему помочь и найти способы, как как можно быстрее ему добраться домой», - сказал он.

По словам префекта, отец семейства ходатайствует в суде об уменьшении суммы штрафа за нарушение, но уже в январе полиция направила в суд заявление с просьбой полностью отменить штраф.

7 января 10-летний Ральф в домашних условиях принял роды по указаниям, поступавшим по телефону от сотрудника Центра тревоги, поскольку его отец был задержан полицией за превышение скорости.

7 января в 15:45 сотрудники дорожной службы заметили на 31-м километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль Toyota Hilux, ехавший в направлении Нарвы. Скорость транспортного средства составляла 136 км в час на участке с разрешенной скоростью 90 километров в час. Дорожное покрытие было мокрым, шел мокрый снег и были сумерки.

Полиция дала водителю сигнал остановиться.

Автомобилем управлял 37-летний мужчина, который объяснил, что он едет домой к рожающей жене. Полицейский уточнил услышанное и спросил, вызывала ли семья домой скорую помощь, на что был получен утвердительный ответ.

По данным проверки транспортного средства выяснилось, что срок техосмотра машины истек в конце октября прошлого года.

«У каждого полицейского есть свобода поступать по своему усмотрению, и при принятии решения оцениваются все обстоятельства. Таким образом, полицейский учитывает серьезность нарушения, погодные условия, показания водителя, состояние автомобиля и другие условия дорожного движения — например, время нарушения, местоположение или интенсивность движения в данный момент», - отметил полицейский.