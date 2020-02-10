Раймонд Кальюлайд: цифровые платформы оставляют госбюджет без прибыли

«Сбор налогов с цифровых услуг – тема для большой дискуссии, – отметил Кальюлайд. – Например, Facebook получает огромные доходы от рекламы, а Эстонское государство – ни сента!».

Политик напомнил, что если раньше люди ходили знакомиться в ночной клуб, в результате чего в госбюджет поступали налоги за входные билеты, закуски и алкоголь, то теперь все изменилось: «Создаются платные аккаунты и деньги идут черт знает куда! Эстонская экономика не имеет от таких знакомств ни сента».

Другой знаток социальных сетей, политик Андрей Коробейник призвал видеть в новых платформах для общения положительные моменты: «Есть люди, которым без интернета познакомиться очень сложно. Они начинают общаться сначала на сайтах, а потом уже идут в бар и покупают там еду и напитки. И это уже польза для бюджета!».