Раймонд Кальюлайд: цифровые платформы оставляют госбюджет без прибыли

В новом выпуске ток-шоу «Своя правда» на канале ETV+, посвященном сайтам знакомств и социальным сетям, политик Раймонд Кальюлайд посетовал на то, что государство не получает ни сента с рынка онлайн-знакомств.
«Сбор налогов с цифровых услуг – тема для большой дискуссии, – отметил Кальюлайд. – Например, Facebook получает огромные доходы от рекламы, а Эстонское государство – ни сента!».
Политик напомнил, что если раньше люди ходили знакомиться в ночной клуб, в результате чего в госбюджет поступали налоги за входные билеты, закуски и алкоголь, то теперь все изменилось: «Создаются платные аккаунты и деньги идут черт знает куда! Эстонская экономика не имеет от таких знакомств ни сента».
Другой знаток социальных сетей, политик Андрей Коробейник призвал видеть в новых платформах для общения положительные моменты: «Есть люди, которым без интернета познакомиться очень сложно. Они начинают общаться сначала на сайтах, а потом уже идут в бар и покупают там еду и напитки. И это уже польза для бюджета!».
Кальюлайд также обратил внимание на то, что искусственный интеллект все активнее вмешивается в отношения полов и этнических групп: «Да, именно так! Одной из таких проблем может стать дискриминация. Искусственный интеллект может запросто усвоить формулу, которая исходит из того, что представители разных рас или национальностей не желают друг с другом общаться. В таком случае алгоритмы просто не будут показывать этих людей друг другу в соцсетях. Не исключаю даже, что существующая в Эстонии сегрегация национальных групп (эстонцы – русские) будет усиливаться в цифровой среде».