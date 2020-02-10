Александровская церковь станет самым большим концертным залом в Нарве: хватит ли зрителей для него?

Заместитель заведующего городским Отделом культуры Дмитрий Вергун отмечает, что отдел старается большие городские праздники устраивать в новых, интересных местах.

“Мы с удовольствием туда вернемся, - сказал Дмитрий Вергун. - Будет ли зал востребован? Это будет одно из мест, которое будет конкурировать с другими. Для нас это очень выгодно”.

К Александровской церкви в роли концертного зала Отдел культуры относится именно как арендатор чужого зала, а не партнер:

“Если государство кого-то желает иметь в виде пайщика или партнера, сейчас самое правильное время это обсуждать. Государство определилось с концепцией, а что касается участия города - не знаю. Организовывать мероприятия, проводить их - к этому мы всегда готовы. Что касается денежных средств - это гораздо более сложная история”.

По мнению городского чиновника, создание концертного зала в Нарве - нормальная часть региональной политики и, возможно, государство справится без участия города.

Есть ли в Нарве зрители для нового зала?

Вместимость зала под куполом церкви может быть в пределах 800 - 1000 мест (с учетом балконов). Сейчас крупнейшие нарвские концертные площадки - это зал частного культурного центра Geneva на 675 мест и зал недавно реконструированного муниципального ДК “Ругодив” на 478 мест. Большой зал театрального центра Vaba Lava, рассчитан на 216 человек, а если добавить в него приставные стулья, может вместить до 300 зрителей.

Найдутся ли в Нарве зрители для нового большого зала? Арт-директор центра Geneva и организатор фестивалей Григорий Малышкин считает, что зал не такой уж большой.

“И, конечно, он будет востребован. Да любой зал будет востребован, - сказал он. - По опыту, я думаю, не бывает такого, что нет зрителей. Всё зависит от артиста, которого вы привезете”.

Елена Коломийцева также не думает, что возможна нехватка зрителей:

“Для меня как артиста это даст дополнительную площадку. На самом деле город не имеет много площадок. Geneva, “Ругодив”, замок, Художественная галерея, в которой я очень редко выступаю… Что еще? Поэтому дополнительная площадка - это всегда хорошо. В городе очень много коллективов, музыкантов и много мероприятий. Когда ищешь площадку, оказывается, что здесь занято, и здесь уже кто-то выступает…”

Башня Александровской цервки были построена заново. Остальная часть часть здания - в опасном для посетителей состоянии. ФОТО: Николай Андреев

Поедут ли зрители из других городов?

Сможет ли исторический зал с хорошей акустикой и органом привлекать зрителей из других городов? Например, не наивно ли надеяться на любителей музыки из Санкт-Петербурга?

“Я считаю, что в наше время есть очень много талантливых людей, которые могут придумать, организовать и красиво это подать. Поэтому конечно же есть такой шанс. Главный вопрос - кто будет этим заниматься? Если это будет разбирающийся и увлекающийся человек, который вложит душу - можно делать очень интересные вещи”.

В качестве примера Елена Коломийцева рассказала об оперных спектаклях барочной музыки:

“Там есть, где разместить небольшой оркестр, есть место, где артисты могут играть. Не просто петь, а играть в исторических костюмах. Спектакли старинной музыки можно делать небольшим составом. И на такое поедут.

В Москве в Театре Покровского совсем небольшая сцена, и там прекрасно идут спектакли старинной музыки. Особенно любят ставить Моцарта. Ты как зритель находишься на одном уровне с артистами, они играют буквально вокруг тебя. В Нарве можно сделать тоже самое. Но только там обычные стены, а здесь, простите, совсем другой колорит. Если это рекламировать, люди поедут. Но, повторюсь, всё зависит от того, кто будет этим заниматься”.

По словам Григория Малышкина, на концертах приезжих звезд в Нарве и сейчас заметная часть постоянных зрителей - из других городов:

“За столько лет я многих знаю в лицо. На каждом концерте вижу приезжих - из Силламяэ, Йыхви, Ивангорода, Кингисеппа. Они всегда есть и, надеюсь будут. Точно также нарвитяне ездят на концерты в Йыхви, в Таллинн”.