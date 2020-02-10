Александровская церковь станет самым большим концертным залом в Нарве: хватит ли зрителей для него?

Правительство решило, что в нарвской Александровской церкви будет концертный зал. Для ремонта здания, которое теперь принадлежит государству, потребуется около 2,5 млн евро. Помимо очевидной исторической ценности, в церкви - хорошая акустика и действующий орган. Будет ли востребован в Нарве такой уникальный концертный зал? И сможет ли он привлекать зрителей из других городов? Об этом Rus.Postimees спросил у деятелей культуры приграничного города.
Зал с хорошей акустикой и опасностью камнепада
По словам министра культуры Тыниса Лукаса, которые цитирует ERR, в здании можно будет проводить концерты, конференции и приемы. Возможность проведения богослужений и выставок также останется. Кто будет управлять зданием - вопрос еще не решенный.
С мая прошлого года в церкви (кроме заново отстроенной колокольни) согласно предписанию Спасательного департамента запрещено проводить массовые мероприятия - есть опасность падения камней с потолка, а также могут обрушиться балконы, под которыми находятся пути эвакуации.
В частично восстановленной Александровской церкви действовал лютеранский приход и, одновременно, несколько лет проходили концерты открытия Дней города Нарвы и совместного с Санкт-Петербургом фестиваля “Мост Дружбы”.
“Я прекрасно помню, что мы шли на риск - всё больше и больше, - рассказал заместитель заведующего городским Отделом культуры Дмитрий Вергун. - Я помню, что когда-то использовались все балконы, потом открытых балконов становилось всё меньше и меньше. Потом остался только один балкон, на котором можно было устанавливать оборудование. Было видно, что туда нельзя пускать зрителей”.
Недостатком здания, рассказал Дмитрий Вергун, было то, что в зале устанавливали временные стулья, и там можно было разместить всего 300 человек. Оперная певица Елена Коломийцева вспомнила также, что зрители жаловались на неудобные стулья и на холод - кто-то даже уходил с концерта простуженным.
Приход обанкротился, не сумев оплатить счета строителям. Четыре года назад государство выкупило церковное здание, а лютеранская церковь создала в нем новый приход. Обсуждались различные варианты использования здания, но, в итоге, в Министерстве культуры остановились на создании концертного зала.
Оперная певица Елена Коломийцева рассказала, что в церкви очень хорошая, но очень своеобразная акустика, к которой артист должен приспособиться.
“Если правильно направить звук, получается прекрасно, - сказала она. - Не нужно никаких микрофонов - ты поешь вживую и наслаждаешься”.
Также в Александровской церкви есть орган, вернее, даже два. В прошлом году в дополнение к старинному органу здесь появился небольшой электронный аналог.
“Мы с органом репетировали там старинную музыку. Это хороший, действующий орган, - рассказала о старинном инструменте Елена Коломийцева. - И в городе есть музыканты, которые владеют этим инструментом”.
По мнению Дмитрия Вергуна, появление более крупного зала позволит привозить в город более известных артистов, концерты которых сейчас просто не окупились бы. Ведь чем более известен исполнитель, тем больший гонорар он хочет получить. Соответственно, тем больше нужно зрителей, чтобы обеспечить ему этот гонорар.
Город не стремится принять участие в судьбе здания
В реконструкции здания, планируемой государством, нарвские городские власти финансового участия не примут. Мэр Алексей Евграфов сказал, что город не может участвовать в ремонте государственной собственности. При этом мэр предложил построить для здания парковку за счет городского бюджета на муниципальной территории.
Заместитель заведующего городским Отделом культуры Дмитрий Вергун отмечает, что отдел старается большие городские праздники устраивать в новых, интересных местах.
“Мы с удовольствием туда вернемся, - сказал Дмитрий Вергун. - Будет ли зал востребован? Это будет одно из мест, которое будет конкурировать с другими. Для нас это очень выгодно”.
К Александровской церкви в роли концертного зала Отдел культуры относится именно как арендатор чужого зала, а не партнер:
“Если государство кого-то желает иметь в виде пайщика или партнера, сейчас самое правильное время это обсуждать. Государство определилось с концепцией, а что касается участия города - не знаю. Организовывать мероприятия, проводить их - к этому мы всегда готовы. Что касается денежных средств - это гораздо более сложная история”.
По мнению городского чиновника, создание концертного зала в Нарве - нормальная часть региональной политики и, возможно, государство справится без участия города.
Есть ли в Нарве зрители для нового зала?
Вместимость зала под куполом церкви может быть в пределах 800 - 1000 мест (с учетом балконов). Сейчас крупнейшие нарвские концертные площадки - это зал частного культурного центра Geneva на 675 мест и зал недавно реконструированного муниципального ДК “Ругодив” на 478 мест. Большой зал театрального центра Vaba Lava, рассчитан на 216 человек, а если добавить в него приставные стулья, может вместить до 300 зрителей.
Найдутся ли в Нарве зрители для нового большого зала? Арт-директор центра Geneva и организатор фестивалей Григорий Малышкин считает, что зал не такой уж большой.
“И, конечно, он будет востребован. Да любой зал будет востребован, - сказал он. - По опыту, я думаю, не бывает такого, что нет зрителей. Всё зависит от артиста, которого вы привезете”.
Елена Коломийцева также не думает, что возможна нехватка зрителей:
“Для меня как артиста это даст дополнительную площадку. На самом деле город не имеет много площадок. Geneva, “Ругодив”, замок, Художественная галерея, в которой я очень редко выступаю… Что еще? Поэтому дополнительная площадка - это всегда хорошо. В городе очень много коллективов, музыкантов и много мероприятий. Когда ищешь площадку, оказывается, что здесь занято, и здесь уже кто-то выступает…”
Поедут ли зрители из других городов?
Сможет ли исторический зал с хорошей акустикой и органом привлекать зрителей из других городов? Например, не наивно ли надеяться на любителей музыки из Санкт-Петербурга?
“Я считаю, что в наше время есть очень много талантливых людей, которые могут придумать, организовать и красиво это подать. Поэтому конечно же есть такой шанс. Главный вопрос - кто будет этим заниматься? Если это будет разбирающийся и увлекающийся человек, который вложит душу - можно делать очень интересные вещи”.
В качестве примера Елена Коломийцева рассказала об оперных спектаклях барочной музыки:
“Там есть, где разместить небольшой оркестр, есть место, где артисты могут играть. Не просто петь, а играть в исторических костюмах. Спектакли старинной музыки можно делать небольшим составом. И на такое поедут.
В Москве в Театре Покровского совсем небольшая сцена, и там прекрасно идут спектакли старинной музыки. Особенно любят ставить Моцарта. Ты как зритель находишься на одном уровне с артистами, они играют буквально вокруг тебя. В Нарве можно сделать тоже самое. Но только там обычные стены, а здесь, простите, совсем другой колорит. Если это рекламировать, люди поедут. Но, повторюсь, всё зависит от того, кто будет этим заниматься”.
По словам Григория Малышкина, на концертах приезжих звезд в Нарве и сейчас заметная часть постоянных зрителей - из других городов:
“За столько лет я многих знаю в лицо. На каждом концерте вижу приезжих - из Силламяэ, Йыхви, Ивангорода, Кингисеппа. Они всегда есть и, надеюсь будут. Точно также нарвитяне ездят на концерты в Йыхви, в Таллинн”.
По наблюдениям Дмитрия Вергуна, на малое количество зрителей никто из устроителей концертов сейчас не жалуется. Он считает, что публика будет заполнять и зал Александровской церкви, в том числе и с участием приезжих зрителей.