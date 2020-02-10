Посол России в Эстонии: количество электронных виз превысило самые оптимистичные ожидания

С 1 октября 2019 года по 30 января 2020 года МИД России оформил свыше 100 тысяч электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Мы фиксируем значительный рост интереса жителей Эстонии к посещению нашей страны – на них приходится около 30 процентов оформленных виз», - уточнил Петров.

«Уже сейчас можно с полной уверенностью говорить о том, что эта инициатива себя полностью оправдала. Это не может не радовать. Ведь чем больше эстоноземельцев своими глазами увидят российские регионы, тем активнее будут развиваться экономические, гуманитарные и научные связи между нашими странами», - сказал Петров, добавляя, что личные контакты между людьми, принадлежащими ко всем слоям населения, идут только на пользу, надежно укрепляя основу двусторонних отношений.