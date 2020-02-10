Фото и видео ⟩ Побережье Каспийского моря окрасилось в кроваво-красный цвет

Однако экологи успокаивают: пугаться не стоит. Это обычное природное явление, которое можно наблюдать каждый год. Виной всему - цветные водоросли, которые появляются на поверхности водоема во время обильного цветения.

"Это было и в 2017 году, и в 2018 году. Покраснение дают водоросли, обитающие в Каспийском море, их более 25 видов, таких как: лауренция, полисифония, мелобезия, они растут на мелководье и дают такой оттенок. В январе мы проводили мониторинг, уже были красные места, это морская водоросль красного цвета. Если пройтись вдоль берега моря, это растение есть, но в зимнее время оно становится заметнее, так как происходит его цветение", - рассказала исполняющая обязанности руководителя отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области Раушан Тулепова порталу "Лада".

Подобное явление в конце прошлого месяца наблюдалось и в Черном море. 28-29 января в Новороссийске море стало красным в районе Алексино. Вода окрашивала ткань и кожу. Также от нее исходил неприятный запах, сообщает "Кубань 24".