В Таллинне состоится поминальная служба по безвременно умершим детям

Поминальную службу Hingesillad (Мосты души) начали проводить в 2016 году, и число участников таких служб с каждым годом увеличивается.

Одна из инициаторов этих служб Лийви Лаос недавно награждена знаком Эстонского Красного Креста V степени за развитие духовной помощи.

По словам руководителя неправительственной организации Hingesillad Лийви Лаос, первая служба была приурочена к Международному дню детей с онкологическими заболеваними. «После первой службы мы получили отзывы нескольких родителей, дети которых скончались от рака, что они были бы благодарны, если бы проводилась поминальная служба в память о их детях. Вот почему с 2017 года такая служба посвящается памяти всех безвременно умерших детей, независимо от причины и времени смерти и возраста ребенка », - сказала Лийви Лаос.