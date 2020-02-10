В Таллинне состоится поминальная служба по безвременно умершим детям

В предстоящую субботу в 16 часов в церкви Олевисте состоится поминальная служба по всем безвременно ушедшим детям независимо от возраста ребенка и причины.
Поминальную службу Hingesillad (Мосты души) начали проводить в 2016 году, и число участников таких служб с каждым годом увеличивается.
Одна из инициаторов этих служб Лийви Лаос недавно награждена знаком Эстонского Красного Креста V степени за развитие духовной помощи.
По словам руководителя неправительственной организации Hingesillad Лийви Лаос, первая служба была приурочена к Международному дню детей с онкологическими заболеваними. «После первой службы мы получили отзывы нескольких родителей, дети которых скончались от рака, что они были бы благодарны, если бы проводилась поминальная служба в память о их детях. Вот почему с 2017 года такая служба посвящается памяти всех безвременно умерших детей, независимо от причины и времени смерти и возраста ребенка », - сказала Лийви Лаос.
«Потерявшие ребенка родители часто одиноки в своем горе, и оказываясь пусть только раз в год вместе с людьми похожей судьбу, по их словам, получают большую поддержку. Во время службы звучат музыка и слово Божие, и мы зажигаем свечи в память о тех, кого больше нет с нами», - сказала Лийви Лаос.