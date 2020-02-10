Турция нанесла удары по 115 целям сирийской армии

Вооруженные силы (ВС) Турции нанесли удары по 115 целям сирийской правительственной армии, убив минимум 101 военнослужащего. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

По его данным, произошедшее стало ответом на артобстрел со стороны сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, в результате которого погибли пять турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.

Армия Турции также уничтожила три танка, две артиллерийские установки, а также сбили один вертолет ВВС Сирии. В турецком оборонном министерстве утверждают, что речь идет об осуществлении "права на самооборону". "Кровь наших павших бойцов не останется неотмщенной", - говорилось в заявлении.

Переговоры Москвы и Анкары

Между тем очередной раунд переговоров российских и турецких официальных лиц прошел 10 февраля в Анкаре. В ходе встрече обсуждалась эскалация в Идлибе, указали в МИД Турции.

В субботу, 8 февраля, Анкара перебросила 30 единиц боевой техники в провинцию Идлиб, где сирийская армия наступает на повстанцев.

Наступление против формирований в Идлибе

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии формально обозначена как зона деэскалации под контролем Турции. С самого начала конфликта в Сирии Анкара поддерживала сирийских повстанцев. В 2015 году Россия выступила на стороне президента Башара Асада. В результате правительственным войскам удалось переломить ход гражданской войны в свою пользу. Сирийская армия при поддержке авиации России вела масштабное наступление против формирований в Идлибе, остающемся последним оплотом оппозиционных Дамаску сил.