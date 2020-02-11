Вт, 11.02.2020
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  • Игравший за юношескую команду "Барселоны" россиянин Амир Натхо усилил "Нымме Калью"

Игравший за юношескую команду "Барселоны" россиянин Амир Натхо усилил "Нымме Калью"

Амир Натхо и Марко Кристал

ФОТО: www.jkkalju.ee

Российский футболист Амир Натхо подписал трехлетний договор с таллиннским "Нымме Калью", передает Rus.Err.ee.

"Рад присоединиться к "Нымме Калью". Выложусь на 100%, чтобы достичь поставленных задач", - передает слова Амира Натхо официальный сайт "Калью".

Уроженец Майкопа в 2014 году подписал контракт с "Барселоной" и выступал за юношескую команду (U19) клуба. В 2015-м вернулся на родину, где играл за вторые составы московских ЦСКА и "Локомотива", а также "Краснодара". Кроме того, в его карьере были "Вииторул" (Румыния) и БАТЭ (Белоруссия).

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