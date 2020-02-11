Игравший за юношескую команду "Барселоны" россиянин Амир Натхо усилил "Нымме Калью"

Уроженец Майкопа в 2014 году подписал контракт с "Барселоной" и выступал за юношескую команду (U19) клуба. В 2015-м вернулся на родину, где играл за вторые составы московских ЦСКА и "Локомотива", а также "Краснодара". Кроме того, в его карьере были "Вииторул" (Румыния) и БАТЭ (Белоруссия).