Сеэдер: нельзя ратифицировать нынешний вариант пограндоговора с РФ

Председатель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер в интервью ERR выразил мнение, что нынешняя граница с Россией не практична и не соответствует национальным интересам Эстонии, пишет Rus.ERR.
По мнению политика, ратифицировать вариант пограничного договора с Россией в его нынешнем виде нельзя, но переговоры следует продолжить.
В начале февраля один из лидеров партии EKRE, председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас потребовал возврата территорий, которые принадлежали Эстонии по условиям Тартуского мирного договора, а его партнер по коалиции, руководитель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер подтвердил, что Эстония должна требовать возврата территории Печор и правого берега реки Нарвы.
«Сейчас не видно, что российская сторона желает его ратифицировать. У России нет готовности и желания это делать, о чем не раз заявлялось. Если у другой стороны нет желания, мы тоже не должны ехать в Москву на поклон, чтобы ускорять процесс по договору", - заключил лидер "Отечества".