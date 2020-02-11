Сеэдер: нельзя ратифицировать нынешний вариант пограндоговора с РФ

В начале февраля один из лидеров партии EKRE, председатель Рийгикогу Хенн Пыллуаас потребовал возврата территорий, которые принадлежали Эстонии по условиям Тартуского мирного договора, а его партнер по коалиции, руководитель партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер подтвердил, что Эстония должна требовать возврата территории Печор и правого берега реки Нарвы.

«Сейчас не видно, что российская сторона желает его ратифицировать. У России нет готовности и желания это делать, о чем не раз заявлялось. Если у другой стороны нет желания, мы тоже не должны ехать в Москву на поклон, чтобы ускорять процесс по договору", - заключил лидер "Отечества".