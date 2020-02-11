Погба намерен уйти из "Манчестер Юнайтед"

По информации источника, Погба твердо намерен уйти из «Юнайтед» в летнее трансферное окно, когда до конца его действующего контракта с клубом будет оставаться год.

Ранее сообщалось, что Погба может перейти в «Реал». Также возможен вариант с его возвращением в «Ювентус».

В этом сезоне Погба провел за «МЮ» 7 матчей в АПЛ и отдал две голевых передачи. Один раз он выходил на поле в игре Кубка английской лиги.