Для поднятия останков парома "Эстония" потребуется разрешение Финляндии и Швеции

По его словам, останки парома "Эстония" защищены международным соглашением о ненарушении покоя захоронения: "Для того чтобы проводить какие-либо практические работы над останками парома Estonia, необходимо изменить данное соглашение в сотрудничестве с Финляндией и Швецией. На заседании комиссии совместно с представителями компетентных учреждений мы обсудим возможности для инициирования изменений этого документа".