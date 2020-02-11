Для поднятия останков парома "Эстония" потребуется разрешение Финляндии и Швеции

Эстонские власти не смогут самостоятельно принять решение о поднятии со дна Балтийского моря останков затонувшего в 1994 пассажирского парома "Эстония", заявил председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд, пишет Rus.ERR.
По его словам, останки парома "Эстония" защищены международным соглашением о ненарушении покоя захоронения: "Для того чтобы проводить какие-либо практические работы над останками парома Estonia, необходимо изменить данное соглашение в сотрудничестве с Финляндией и Швецией. На заседании комиссии совместно с представителями компетентных учреждений мы обсудим возможности для инициирования изменений этого документа".
По мнению заместителя председателя комиссии Тоомаса Кивимяги, коллективное обращение внушительного числа людей – достаточный повод для того, чтобы еще раз подумать: есть ли в связи с крушением парома "Эстония" вопросы, для ответа на которые действительно стоит поднять останки судна со дна моря.
Во вторник правовая комиссия обсудит набравшее 1097 подписей коллективное обращение о поднятии останков парома "Эстония".