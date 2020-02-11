От российских биатлонистов уже не ждут медалей на чемпионате мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев на фоне низких результатов сборной на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне заявил, что перед чемпионатом мира уже думает о летней подготовке, передает Newsru.com.
На данный момент команда готовится к выступлению на первенстве планеты, которое пройдет в Антхольце с 12 по 23 февраля.
Перед стартом сезона глава СБР заявлял, что в Антхольце команда постарается выступить не хуже, чем на прошлогоднем чемпионате мира, где она завоевала три медали - две серебряные и одну бронзовую.
"Если честно, я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я смотрю сейчас на следующий летний подготовительный период и провожу анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам. Потому что нам надо много чего изменить, нам надо много в чем догнать лидеров. Хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Это и сервис, и оружие, и методики, и медицина. Мы должны собраться и привести базу в то состояние, чтобы дать конкуренцию двум лидирующим странам", - цитирует Драчева РИА "Новости".
Глава СБР "провел огромный анализ всего происходящего" и констатировал, что Россия пугающе сильно отстает от лидеров практически по всем компонентам биатлона. "Но не только Россия отстает, все отстают! Все страны отстают от Франции и Норвегии с огромным отрывом", - пояснил он.
Напомним, что в нынешнем сезоне отечественные биатлонисты установили новый антирекорд на этапах Кубка мира, не сумев попасть в тройку лучших в 26 гонках подряд.
"Даже, может, и неплохо, что это произошло сейчас, потому что еще есть время до Олимпийских игр. Это все-таки главный старт, и мы очень надеемся, что будем там выступать. И до Игр есть время для того, чтобы догнать норвежцев и французов. Потому что настолько сильно оторвались от нас и всех остальных, что если посмотреть на список 12 первых спортсменов в общем зачете Кубка мира, то это пять норвежцев, пять французов, один русский, один немец. Что делают две эти команды? За счет чего они так сильно ушли вперед от всего биатлонного мира? Вот какой надо вопрос задавать. Мы не можем попасть в призы, потому что французы и норвежцы явно сильнее нас", - резюмировал Драчев.