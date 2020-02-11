От российских биатлонистов уже не ждут медалей на чемпионате мира

На данный момент команда готовится к выступлению на первенстве планеты, которое пройдет в Антхольце с 12 по 23 февраля.

Перед стартом сезона глава СБР заявлял, что в Антхольце команда постарается выступить не хуже, чем на прошлогоднем чемпионате мира, где она завоевала три медали - две серебряные и одну бронзовую.

"Если честно, я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я смотрю сейчас на следующий летний подготовительный период и провожу анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам. Потому что нам надо много чего изменить, нам надо много в чем догнать лидеров. Хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Это и сервис, и оружие, и методики, и медицина. Мы должны собраться и привести базу в то состояние, чтобы дать конкуренцию двум лидирующим странам", - цитирует Драчева РИА "Новости".

Глава СБР "провел огромный анализ всего происходящего" и констатировал, что Россия пугающе сильно отстает от лидеров практически по всем компонентам биатлона. "Но не только Россия отстает, все отстают! Все страны отстают от Франции и Норвегии с огромным отрывом", - пояснил он.

Напомним, что в нынешнем сезоне отечественные биатлонисты установили новый антирекорд на этапах Кубка мира, не сумев попасть в тройку лучших в 26 гонках подряд.