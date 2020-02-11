В Ласнамяэ появится новый микрорайон на 500 квартир

На пустыре, который находится по адресу Петербури-теэ, 105 / Раадику, 10, предполагается строительство шести- и восьмиэтажных жилых домов в общей сложности на 500 квартир.

Эскиз будущего микрорайона. ФОТО: Tormi Sooväli

Вице-мэр Андрей Новиков сказал Postimees, что строительством обычного жилмассива около муниципальных домов хочет заниматься фирма Astlanda Kinnisvara. «Сейчас здесь пустырь и заброшенное здание бывшей школы, которое государство уже продало. Сейчас здесь планируется большой проект с жилыми домами с большой зоной отдыха в середине», - объяснил Новиков.

Он уточнил, что обычно при планировании таких больших объектов развития недвижимости остро стоит вопрос о наличии школ и детских садов, магазинов и общественного транспорта. В данном случае таких проблем нет.

На пустыре около улицы Раадику, кроме жилых домов на 500 квартир, будет построено оно восьмиэтажное бизнес-здание и четырехэтажный гараж. Всего в новом микрорайоне будет 1072 парковочных места.

«Рядом с будущим микрорайоном достаточно образовательных учреждений. Еще до начала детальной планировки мы поинтересовались в Департаменте образования, не придется ли строить еще школы и детские сады. Нам ответили, что мест достаточно. С супермаркетами тоже все в порядке. Так что жители пятисот квартир будут обеспечены всем необходимым», - сказал вице-мэр.

По его словам, нет проблем и с транспортом. «Если мы посмотрим на перспективный план развития города, то после завершения строительства развязки Вяо и соединения ее с Петербургским шоссе, с точки зрения логистики это будет хорошо организованный район», - подтвердил Новиков.

С центром города район будут связывать Лаагна-теэ и Петербури-теэ. «Общественный транспорт в этом районе работает хорошо и вариантов много: с одной стороны конечная остановка "Сели", с другой - конечная остановка "Кярбери", с которых отправляются автобусы в центр и другие части города», - объяснил вице-мэр.

Он добавил, что Ласнамяэ планировался и строился в советское время и многие его ругают, но это все-таки один из немногих районов Таллинна, планировка которого отвечает и современным требования.