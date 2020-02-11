Цены на нефть начали расти

Негативом для рынка выступает сокращение спроса на топливо в Китае из-за того, что многие предприятия не возобновили работу после новогодних каникул в рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,71 (на 1,33%) - до $53,98 за баррель. В понедельник их цена опустилась на $1,2 (на 2,2%), составив на закрытие $53,27 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,62 (на 1,25%) - до $50,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена упала на $0,75 (на 1,49%), завершив день на отметке $49,57 за баррель.

"Энерготрейдеры сейчас сосредоточены на коронавирусе и пытаются измерить, как он влияет и продолжит влиять на спрос в Китае, на международные поставки и, в конечном итоге, как ОПЕК+ будет корректировать совокупные показатели добычи в ответ на это", - заявил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи изданию MarketWatch.

Поддержку нефтяному рынку оказал подъем фондового рынка США благодаря сильной корпоративной отчетности и экономическим показателям, однако давление может возобновиться на фоне распространения коронавируса, что продолжает сказываться на китайской экономике и спросе на нефть, полагают аналитики AxiCorp.

Между тем министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что министерская встреча ОПЕК+ может быть намечена на конец февраля или начало марта.

"Я разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК (Мохаммедом) Баркиндо, и он известил, что (министерская встреча) планируется или в конце феврале или в ранее намеченные сроки", - сказал Ногаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.