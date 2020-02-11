ПБК утратил звание самого популярного канала на русском языке в Эстонии

Согласным данным последнего обзора телеаудитории Kantar Emor, на который ссылается Rus.ERR , эстонцы больше всего смотрели ETV (24,7%), Kanal 2 (10,4%) и TV3 (9,3%), а неэстонцы - «РТР-Планету» (13,5%), ПБК (12,3%) и «НТВ-Мир» (9,6%).

Среди всех жителей Эстонии самым популярным каналом в январе оставался ETV, аудитория которого выросла с 16,5% (в декабре) до 17%. Из русскоязычных телеканалов самым популярным в январе был «РТР-Планета», аудитория которого выросла с 4,4% до 4,6%. Популярность ПБК, лидировавшего на протяжении предыдущих пяти месяцев кряду, снизилась с 5,2% до 4,4%, а рейтинг «НТВ-Мир» вырос с 3,1% до 4,1%.