Женщина напала с ножом на председателя квартирного товарищества

Конфликт произошел 2 октября прошлого года в подъезде дома на улице Арусерва в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. В ходе вербальной ссоры Лариса (57) зашла в свою квартиру и вернулась с ножом длиной 30-40 см, которым стала размахивать в направлении 46-летнего мужчины. В результате ножевых ударов председатель товарищества получил легкие резаные раны в области шеи и лица, а также рану длиной 5 см во внутренней части правого предплечья.