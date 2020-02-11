Опрос ⟩ Более половины жителей Эстонии считают, что работа мешает их личной жизни

Сегодня CV-Online Estonia (CV.ee) запускает социальную кампанию «Больше, чем просто работа», цель которой — побудить людей обращать внимание на разные роли человека в жизни, а также смело показывать себя с разных сторон, находясь в рабочей обстановке.
Хотя сейчас CV.ee и подбирает людей по должности, рынок труда все больше движется к идее найма исходя из личностных качеств. Ведь как и любой человек, работник – это не просто менеджер по продажам, он так же сын, друг, отец, спортсмен, хоровой певец, юморист, кулинар и т.д.
«Для большинства людей работа составляет треть их жизни, в среднем 90 000 часов на человека. Это так много, что наши профессиональные черты затмевают остальные. Мы хотим, чтобы люди начали смотреть на себя более внимательно. Разве у вас получается наслаждаться любым делом каждый день? Если да, то прекрасно. Если нет, то это может вызвать недовольство, с которым стоило бы начать разбираться уже сегодня», - прокомментировала кампанию Марис Вийрес, менеджер по маркетингу CV-Online.
В конце января CV-Online Estonia провела опрос, который привлек 543 человека. Ответы показали, что до 70% считают, что их ежедневные роли страдают из-за работы. Были примеры, когда работа заставляла оставить все остальные роли на супруга. Чаще всего помимо профессиональной роли выделялись: роль матери или отца, роль дочери или сына, роль партнера, роль друга и роль быть самим собой.
37% опрошенных утверждают, что не могут решать «нерабочие» проблемы во время работы, когда такого требует ситуация. Это приводит к стрессу и напряженной рабочей среде, что вредит работе.
Более половины (55%) не могут позволить себе прийти позже начала рабочего дня. Немногие (14%), кто может себе это позволить достаточно часто.
31% людей считают, что не могут быть собой на работе. Носят маски, скрывающие их повседневные роли. Респонденты отметили, что ни одну роль нельзя откладывать на время работы, потому что это то, что делает нас людьми. Но есть и те, кто считает, что рабочее время предназначено только для выполнения работы.