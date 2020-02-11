Вт, 11.02.2020
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"Ювентус" может уволить Сарри и вернуть по требованию команды Массимилиано Аллегри

Массимилиано Аллегри

ФОТО: Massimo Pinca / REUTERS

«Ювентус» может уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера команды.

По информации Sports.ru, положение Сарри стало угрожающим после поражения в матче 23-го тура Серии А от «Вероны» (1:2). Сообщается, что в «Ювентусе» есть определенная группа игроков, которая хотела бы, чтобы в команду вернулся Массимилиано Аллегри.

Отмечается, что у президента «Ювентуса» Андреа Аньелли появляются сомнения по этому поводу, хотя пока результаты соответствуют ожиданиям в начале сезона. 

Аллегри работал в «Ювентусе» с 2014 по 2019 год. В настоящее время специалист находится без работы.

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