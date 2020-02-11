"Ювентус" может уволить Сарри и вернуть по требованию команды Массимилиано Аллегри

«Ювентус» может уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера команды.
По информации Sports.ru, положение Сарри стало угрожающим после поражения в матче 23-го тура Серии А от «Вероны» (1:2). Сообщается, что в «Ювентусе» есть определенная группа игроков, которая хотела бы, чтобы в команду вернулся Массимилиано Аллегри.
Отмечается, что у президента «Ювентуса» Андреа Аньелли появляются сомнения по этому поводу, хотя пока результаты соответствуют ожиданиям в начале сезона.
Аллегри работал в «Ювентусе» с 2014 по 2019 год. В настоящее время специалист находится без работы.