Число зарегистрированных в Эстонии стартапов превысило тысячу

По данным Startup Estonia, 81 процент эстонских стартапов работает в Харьюмаа. В Тартумаа зарегистрировано 13 процентов стартапов, остальные 6 процентов приходятся на все остальные уезды Эстонии. Всего в секторе сегодня занято более 6000 человек, сообщили Startup Estonia и KredEx.

В начале этого года Startup Estonia представило обновленную базу данных эстонских стартапов, которая позволяет получать более точные статистические данные о действующих в Эстонии стартапах и о развитии сектора.

«Стартапы хорошо приняли новую базу данных — данные активно заносятся, обновляются и используются. Это очень важно с точки зрения развития сектора, ведь присоединившиеся к базе компании лучше видны потенциальным инвесторам, партнерам и клиентам, также можно постоянно отслеживать и развитие сектора в целом. Кроме того, новая база данных дает четкий сигнал того, на сколько открыт и прозрачен сектор в целом», - сказала руководитель Startup Estonia Маарика Труу.

В базу данных, согласно договоренности, включены компании, которые действуют до 10 лет включительно, ориентированы на быстрый рост на глобальных рынках, и чьи товары, услуги и бизнес-модель глобально масштабируемы.

В базе данных можно найти название стартапа, регистрационный код, год основания, а также точные данные о секторе, в котором компания работает, используемые технологии, описание товаров и услуг, информацию о работниках, уплаченных налогах на рабочую силу, оборот и привлеченные инвестиции, а также многое другое. Источниками данных являются сами стартапы, собранная Startup Estonia информация из открытых источников, а также данные налогово-таможенного департамента Эстонии.