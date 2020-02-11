Автор пранка - Башир Дохов. ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

На прошлой неделе на YouTube появилось видео: люди заходят в лифт, видят на стене огромный портрет Владимира Путина и комментируют это. Ролик быстро стал вирусным, а в соцсетях его начали называть "лучшим социологическим опросом", пишет Русская служба Би-би-си.

Корреспондент Би-би-си Амалия Затари пообщалась с блогером Баширом Доховым, автором видео, и узнала, когда оно было снято, как возникла идея и не были ли люди, реагирующие на портрет, актерами.

Би-би-си: Ваше видео стало очень популярным в интернете, и некоторые высказывают мнение, что это все постановка. Как вы можете ответить на эти обвинения?

Башир Дохов: Если честно, я не могу какие-то доказательства предоставить, но думаю, что если кто-то из журналистов попытается, то, наверно, сможет найти участников видео и понять, что это обычные граждане.

Со своей стороны, для меня просто удивительно, что люди это говорят, потому что можно просто посмотреть качество сериалов на ТВ и понять, что такие сцены, когда люди между собой говорят, бабушка выходит, девушка заходит, такие аутентичные настоящие диалоги...

Это должен был снять какой-то лучший режиссер или сыграть Хабенский... В общем, лучший состав нужен был бы, чтобы сыграть такую постановку, объективно. Плюс, бюджет на постанову с 20 актерами, конечно... Я не видел таких пранков.

Би-би-си: Как долго вы вели запись того, что происходило в лифте?

Б.Д.: Сложно вспомнить. Кстати, никто не спрашивает, но видео снято прошлой зимой, год назад.

Би-би-си: А почему вы его выложили только сейчас?

Б.Д.: Потому что, если честно, я думал, что, может быть, я подготовлю еще какой-то материал, чтобы это был какой-то проект, с большей историей. Когда я понял, что я все-таки этого не делаю уже год, решил, что почему бы не поделиться. Потому что видео, конечно, интересное. И я понимал, что оно вызовет интерес.

А съемка велась, наверно, часа три, может быть. Но лифт еще вхолостую много ездил, без кого-либо. Может три, может чуть больше.

Би-би-си: Сколько людей не вошло в ролик? По какому принципу вы отбирали тех, кого включить в видео, а кого не включать в него?

Б.Д.: Опять же, каких-то четких цифр не дам, но, конечно, больше не вошло, чем вошло. Какой принцип? Это сейчас все говорят, что это был главный социологический опрос. Я понимал, что тут есть посыл, пафос некоторый, но все-таки я делал видео, чтобы оно было интересным, чтобы это был такой энтертейнмент. И поэтому я выбирал реакции, которые были забавными.

И, по сути, то, что убрал, примерно сводится к двум реакциям. Первая - когда люди как будто бы вообще не замечают [портрет Путина], как будто они настолько в своих мыслях, что они такие: ну, Путин. И всё, и дальше сидят в телефоне и едут дальше. И вторая реакция - это человек берет телефон, фотографирует и начинает писать в социальные сети или сбрасывать в чаты. Что люди писали в социальных сетях? Я не знаю, как это найти, но было бы интересно тоже посмотреть.

Би-би-си: У вас в видео все реакции получились смешные, и люди в большинстве своем были не сильно рады портрету Путина у себя в лифте. А были ли реакции, когда люди действительно положительно это воспринимали?

Б.Д.: На самом деле, если еще раз посмотрите, то увидите, что в видео, например, есть семейная пара с ребенком, и я бы сказал, что это очень позитивная реакция. Они говорят ребенку: вот, это наш президент, Владимир Владимирович. Потом пожилая мама и взрослая дочка. И они тоже едут и говорят, скорее, что это позор, что в таком неподобающем месте повесили портрет. Но их реакция на Владимира Владимировича скорее позитивная, я бы так сказал.

А вот реакций, где бы люди кланялись и искренне говорили, как мы рады, что тут появился портрет Путина, не было.

Би-би-си: Расскажите, как вам вообще пришла такая идея, повесить портрет Путина в лифте? И было ли у вас какое-то ожидание того, как люди будут на это реагировать?

Б.Д.: Мне много этот вопрос задают, но на самом деле очень сложно ответить, как приходят какие-то такие идеи, они довольно спонтанные. У меня вопрос к себе был, как сделать такой социологический опрос, который исключит этот фактор, когда к тебе подходят и такие: Левада-центр, Говорите! Естественно, у людей сразу есть некоторый блок. И мне было интересно, как сделать так, чтобы реакция была искренняя.

Лифт я добавил, потому что хотел довести это до абсурда. Потому что если бы это просто было в каком-то холле, то люди бы думали: ну, да, ну, живем в такой стране. А лифт - это уже прям абсурд-абсурд. Потому что он [портрет] огромный, он практически на весь лифт, и это уже доведено до какого-то фарса. Люди уже такие: ну, серьезно? Примерно такой ход мысли.

Би-би-си: А почему вы вообще решили записать видео с Путиным? Потому что, судя по вашим социальным сетям, вы ведете блог про отношения с женщинами и политику особо не затрагиваете.

Б.Д.: Я не затрагиваю, но это не значит, что меня лично это не интересует. Я все время этим интересовался - еще со школы. На самом деле, тогда, год назад, я записывал это видео с мыслью продолжить это как некий проект с сатирой, розыгрышами общественно-политического характера. Но потом, как это часто бывает, я сосредоточился на своем основном роде деятельности, который приносит мне основной доход.

Би-би-си: А вы ожидали, что это видео станет настолько популярным?

Б.Д.: Да. Я это чувствовал, конечно. Я буквально с утра давал интервью на "Эхе Москвы", и я еще когда это [видео] записывал, знал, что буду на "Эхе". То есть я как-то чувствовал и понимал примерно, кому это будет интересно, понимал, что за время.

А сейчас, если помните, недавно был клип с Тимати, и после этих историй, после того, как на них реагировали, я понял, что сейчас это еще более актуально, чем год назад, что прям на лезвии ножа эта тема.

Би-би-си: Не знаю, видели ли вы или нет, но я вчера в "Фейсбуке" видела несколько постов, где люди писали, что вас после этого видео арестовали. Судя по тому, что вы сейчас, как я вижу, не в тюрьме находитесь, это, очевидно, был фейк.

Б.Д.:(смеется) Да, очевидно, я не в СИЗО.

Би-би-си: Но сталкивались ли вы с какой-то негативной реакцией после этого видео и опасаетесь ли каких-то негативных для себя последствий?

Б.Д.: Я сталкивался с негативом только в комментариях. То есть он есть от наших граждан России, некоторые воспринимают это как провокацию, как неуважение. А чтобы мне кто-то звонил из СКР или прокуратуры - ничего.

Комментарии абсолютно разные: что это просто не совсем правильный эксперимент, потому что он показывает, что люди злятся от того, что в их подъезде повесили какой-либо портрет. Мне пишут: повесь свой портрет или портрет Навального, и получишь ту же реакцию.

Некоторые пишут: люди, вы что, забыли про 90-е, вы обнаглели? Разного рода комментарии, негативные есть, их процентов 15-20. Их меньшинство, но их много.

И я не особо боюсь. Не потому что я такой бесстрашный, просто я реально не сильно верю, что у меня могут быть проблемы.

Би-би-си: Почему вы выложили видео не у себя в соцсетях, а в "Блоге бабули"?

Б.Д.: У меня есть коммерческий канал, на определенную аудиторию, который отвечает определенной тематике. Естественно, я туда не хотел это выкладывать, потому что это мой бизнес. Я думал насчет нового канала, но понимал, что для того, чтобы стартануть и набрать хотя бы несколько тысяч просмотров, надо немножечко напрячься, купить рекламу или еще что-то.

А тут у меня был канал, который я начал скорее как продюсерский свой проект. И я знал, что там есть 50 тысяч подписчиков и канал даст некий старт видео. И, по сути, первые три тысячи просмотров были от этих подписчиков - и этот снежный ком начался оттуда.

Сейчас, конечно, немножко странно читать повсюду в интернете, что это вышло на канале "Блог бабули". Но я, кстати, не прятал свое авторство, я подписал его в описании. Не то, чтобы я хотел скрыться. Пожалуйста, вот мой "Инстаграм", под моим настоящим именем, как в паспорте.

Би-би-си: Как вы думаете, почему никто из этих людей, которые заходили в лифт и которым не нравился портрет, его не снял?

Б.Д.: Ну, не знаю. Я могу только ориентироваться на себя. Мне кажется, что мне бы это совершенно точно не понравилось, но я бы тоже не снял. Я бы, может, позвонил старшей по подъезду и сказал: ну, ребят, что мы тут творим, это уже перебор.

Но сразу снимать и разрывать его на части в эту же минуту я бы не стал. У людей, наверно, похожая психология, люди все-таки не вандалы.