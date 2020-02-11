Угроза безопасности Эстонии: департамент требует от Сынаялгов снять лопасти с ветрогенератора

TTJA с марта 2019 провел основательную процедуру надзора в отношении ветропарка Айду, проанализировал представленные девелопером анализы воздействия ветряков, рассмотрел компромиссные предложения и неоднократно ознакомился с находящимися в распоряжении Министерства обороны оценками рисков.

По мнению TTJA, с точки зрения работы системы предварительных предупреждений Сил обороны, по-прежнему критически важно обеспечивать работоспособность государственных систем предварительных предупреждений.

«В ходе работы выяснилось, что существует реальный риск для безопасности государства и что он уже реализовался, установленные в ветропарке Айду ветряки препятствуют работе связанных с государственной обороной систем предварительных предупреждений, а покупка дополнительного радара потребует много лет. Поскольку государственная безопасность обладает первичной важностью и ни один из предложенных девелопером вариантов не устраняет на сегодняшний день угрозу для безопасности государства, следует снять с ветряка номер 5 лопасти», - сказала заведующая отделом строительства TTJA Кати Тамтик.

По словам TTJA, в ходе процедуры он тесно общался с Eleon Green OÜ и по просьбе девелопера разрешил во время действия запрета на строительство проводить работы, обеспечивающие безопасность ветрогенераторов.

«TTJA постоянно оценивал обстановку на месте и, к сожалению, выяснил, что несмотря на установленный TTJA запрет на строительство, дополнительные предупреждения и штрафы, девелопер во время действия запрета на строительство продолжал строительные работы, заключающиеся в достраивании ветрогенератора, а не только обеспечении безопасности», - пояснила Тамтик.

Кроме того, по словам Тамтик, есть указания на то, что девелопер готовится к запуску ветряка.

В сентябре прошлого года TTJA составил предписание, запрещающее строительство ветряков номер 4 и 5 в парке Айду. Девелопер обжаловал предписание через суд, но на прошедшем в начале февраля заседании Eleon Green OÜ отозвало жалобу. Это значит, что составленное ранее TTJA предписание о прекращении строительства было действительным и его невозможно больше оспорить.

Составленное в понедельник предписание по-прежнему запрещает дальнейшее строительство ветряков номер 4 и 5 образом, противоречащим согласованному Министерством обороны варианту. «Защита интересов государства — это задача правительственных учреждений, в данной ситуации строительство ветрогенераторов подвергает опасности безопасность государства. Роль TTJA как следящего за безопасностью учреждения и заключается в том, чтобы вмешиваться в подобных ситуациях», - сказал гендиректор TTJA Каур Каяк.

В соответствии с тематической планировкой ветропарка Айду и согласованным Министерством обороны вариантом девелоперу разрешено строитель ветряки Vestas V112 высотой до 185 м от поверхности земли. Eleon Green OÜ приступило к установке в парке ветряков предположительно типа Eleon 3M116, высота которых по оценке TTJA составляет ориентировочно 200 метров, под ветряками насыпаны груды щебня высотой около 20 метров. У девелопера отсутствует необходимая документация по этому строительству.