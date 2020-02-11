Угроза безопасности Эстонии: департамент требует от Сынаялгов снять лопасти с ветрогенератора

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в понедельник составил предприятию Андреса и Олега Сынаялгов Eleon Green OÜ предписание снять с установленного в ветропарке Айду ветрогенератора номер пять лопасти, которые, как сообщили в ведомстве, даже в неработающем состоянии мешают работе системе предварительных предупреждений гособороны.
TTJA с марта 2019 провел основательную процедуру надзора в отношении ветропарка Айду, проанализировал представленные девелопером анализы воздействия ветряков, рассмотрел компромиссные предложения и неоднократно ознакомился с находящимися в распоряжении Министерства обороны оценками рисков.
По мнению TTJA, с точки зрения работы системы предварительных предупреждений Сил обороны, по-прежнему критически важно обеспечивать работоспособность государственных систем предварительных предупреждений.
«В ходе работы выяснилось, что существует реальный риск для безопасности государства и что он уже реализовался, установленные в ветропарке Айду ветряки препятствуют работе связанных с государственной обороной систем предварительных предупреждений, а покупка дополнительного радара потребует много лет. Поскольку государственная безопасность обладает первичной важностью и ни один из предложенных девелопером вариантов не устраняет на сегодняшний день угрозу для безопасности государства, следует снять с ветряка номер 5 лопасти», - сказала заведующая отделом строительства TTJA Кати Тамтик.
По словам TTJA, в ходе процедуры он тесно общался с Eleon Green OÜ и по просьбе девелопера разрешил во время действия запрета на строительство проводить работы, обеспечивающие безопасность ветрогенераторов.
«TTJA постоянно оценивал обстановку на месте и, к сожалению, выяснил, что несмотря на установленный TTJA запрет на строительство, дополнительные предупреждения и штрафы, девелопер во время действия запрета на строительство продолжал строительные работы, заключающиеся в достраивании ветрогенератора, а не только обеспечении безопасности», - пояснила Тамтик.
Кроме того, по словам Тамтик, есть указания на то, что девелопер готовится к запуску ветряка.
В сентябре прошлого года TTJA составил предписание, запрещающее строительство ветряков номер 4 и 5 в парке Айду. Девелопер обжаловал предписание через суд, но на прошедшем в начале февраля заседании Eleon Green OÜ отозвало жалобу. Это значит, что составленное ранее TTJA предписание о прекращении строительства было действительным и его невозможно больше оспорить.
Составленное в понедельник предписание по-прежнему запрещает дальнейшее строительство ветряков номер 4 и 5 образом, противоречащим согласованному Министерством обороны варианту. «Защита интересов государства — это задача правительственных учреждений, в данной ситуации строительство ветрогенераторов подвергает опасности безопасность государства. Роль TTJA как следящего за безопасностью учреждения и заключается в том, чтобы вмешиваться в подобных ситуациях», - сказал гендиректор TTJA Каур Каяк.
В соответствии с тематической планировкой ветропарка Айду и согласованным Министерством обороны вариантом девелоперу разрешено строитель ветряки Vestas V112 высотой до 185 м от поверхности земли. Eleon Green OÜ приступило к установке в парке ветряков предположительно типа Eleon 3M116, высота которых по оценке TTJA составляет ориентировочно 200 метров, под ветряками насыпаны груды щебня высотой около 20 метров. У девелопера отсутствует необходимая документация по этому строительству.
Всего, по словам TTJA, совокупная высота ветряков номер 4 и 5 составляет 220 метров. Ветропарк расположен в зоне работы использующихся для гособороны систем предварительного предупреждения, поэтому, по оценке департамента, крайне важно придерживаться разрешенных параметров ветряков. Кроме того, TTJA установил, что установленные ветряки не соответствуют проектной документации, которая была основанием для их строительства.